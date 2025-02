«Si intitoli uno spazio della città ai martiri delle foibe» 

In occasione del Giorno del Ricordo, che si è tenuto lunedì, è stata depositata ieri mattina al protocollo del Comune di Iglesias, da parte della capogruppo consiliare del Gruppo Misto Valentina Pistis, una mozione per intitolare una via o una piazza ai Martiri delle Foibe.

«L'obiettivo di questa iniziativa – ha spiegato la consigliera Pistis – è quello di conservare e rinnovare la memoria di quelle vicende e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati».

Un’iniziativa importante, soprattutto considerando il peso delle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel Giorno del Ricordo ha definito la tragedia degli esuli «sottovalutata e troppo spesso occultata e disconosciuta».

Attraverso la mozione, l’iniziativa della consigliera Pistis ha come obiettivo quello di diffondere, presso le vecchie e nuove generazioni, «questa triste vicenda che appartiene alla storia del nostro popolo. L’impegno chiesto al sindaco e a tutta la giunta comunale è quello di coltivare la memoria e ristabilire la verità storica su questo periodo, che spesso non viene ricordato a dovere. Furono infatti circa ventimila le vittime che persero la vita nelle cavità carsiche istriane, e si stima che circa trecentomila persone furono costrette ad abbandonare la propria terra per sfuggire ai massacri dell’esercito di Tito». (m. l.)

