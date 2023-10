«Si intervenga subito sulle Sp 2, 108 e 82» 

«Intervenire urgentemente per ripristinare le condizioni minime di sicurezza sulle strade provinciali 2,108 e 82».

Il Comune di Portoscuso, con una nota del sindaco Ignazio Atzori, chiede alla Provincia del Sud Sardegna e al Prefetto di Cagliari un intervento sulle strade che gli abitanti di Portoscuso percorrono in direzione Carbonia o Gonnesa. L’ultimo esempio risale proprio a ieri pomeriggio quando due auto sono rimaste coinvolte in un incidente nella Sp2 nei pressi dello svincolo per il polo industriale «Chiediamo che almeno sia ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale - dice il sindaco Atzori - non possiamo continuare a convivere con queste palesi situazioni di pericolo sfociate spesso in incidenti, anche mortali». La richiesta del Comune è corredata dalla relazione del comandante dei vigili Pierluigi Anedda che parla anche di «pavimentazione usurata, banchina in alcuni tratti cedevole e pericolosa», con focus sulla strada 82 che «presenta cedimenti e avvallamenti non segnalati». La preoccupazione accomuna maggioranza ed opposizione. «La Provincia è assente - dice Rossano Loddo, della minoranza - ma servono al più presto interventi risolutivi». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA