Si insedia la Giunta orfana del sindaco 

Sarà il vicesindaco Peppino Mura, imprenditore 44enne e presidente della società calcistica locale, a guidare la comunità di Ottana dopo la sospensione decretata dalla prefetta di Nuoro Alessandra Nigro, del sindaco Franco Saba, tuttora ai domiciliari per il reato di tentata concussione. L’inchiesta è ancora aperta, lui nega ogni addebito.

Eventuali sviluppi giudiziari a parte, nella serata di ieri si è tenuta la seduta di insediamento del Consiglio comunale con il giuramento di Mura e la presentazione delle linee programmatiche che caratterizzeranno il mandato quinquennale dell’amministrazione per ora orfana del sindaco eletto.

È stata presentata la Giunta formata da Marcello Corda (assessore al Bilancio) e Maria Rita Mulas (alle Attività produttive). Per Peppino Mura (che mantiene la delega ai Lavori pubblici) una mattinata di tira e molla negli uffici del Municipio, davanti alla normativa che disciplina situazioni come quelle che riguardano Saba. La Regione, attraverso gli uffici dell’assessorato agli Enti locali, sta studiando il caso.

Scongiurato comunque per ora il rischio commissariamento, Mura già consigliere comunale dal 2010 al 2015, ha delineato le linee programmatiche: «Partiremo subito dalle vertenze aperte sulla comunità», ha detto il vice sindaco. «Dal lavoro che abbiamo programmato fra sociale, mondo del lavoro e sostegno alle imprese».

Non è mancato poi il saluto al collega Franco Saba, con «un in bocca al lupo affinché venga presto fuori da questa triste situazione. Confidiamo - ha detto Mura - che la giustizia faccia il suo corso e il nostro sindaco possa essere presto reintegrato. Il mio vuole essere un ruolo temporaneo».

Da qui lo sguardo al futuro della comunità: «Ci concentreremo - ha detto Mura - sulle Colonie estive per bambini e anziani. E così sui lavori di pulizia del paese, con la gestione verde al centro dei primi giorni».

L’amministrazione appena insediata è già impegnata nell’affrontare i nuovi progetti in arrivo: «La zona industriale e la sua riconversione restano centrali, fra un impianto fotovoltaico in arrivo e oltre 50 posti di lavoro attuali. Il sostegno alle attività culturali che sono il fiore all’occhiello, pure. Siamo già impegnati nella programmazione di Cortes Apertas per la prossima edizione di Autunno in Barbagia».

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