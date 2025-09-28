Si insedia il nuovo parroco 

A Villa San Pietro è stato nominato il nuovo parroco: è don Andrea Manunta, già guida spirituale della comunità di Santa Margherita di Pula da circa un anno. Succede a don Nicola Solla, che dopo anni di servizio lascia la parrocchia per un nuovo incarico a Monastir. L’arrivo di don Manunta è stato accolto con grande partecipazione e entusiasmo dai fedeli, che vedono in lui una figura di continuità ma anche di rinnovamento, capace di valorizzare le tradizioni e aprirsi al dialogo.

La doppia responsabilità pastorale non lo spaventa: il sacerdote ha espresso la volontà di mettere al centro la crescita della comunità, con particolare attenzione alle famiglie e ai giovani, promuovendo percorsi di formazione e momenti di incontro. Il saluto a don Solla si è trasformato in un augurio per la nuova missione, mentre Villa San Pietro accoglie con fiducia e speranza il servizio di don Andrea.

