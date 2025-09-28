VaiOnline
Villa San Pietro
29 settembre 2025 alle 01:19

Si insedia il nuovo parroco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Villa San Pietro è stato nominato il nuovo parroco: è don Andrea Manunta, già guida spirituale della comunità di Santa Margherita di Pula da circa un anno. Succede a don Nicola Solla, che dopo anni di servizio lascia la parrocchia per un nuovo incarico a Monastir. L’arrivo di don Manunta è stato accolto con grande partecipazione e entusiasmo dai fedeli, che vedono in lui una figura di continuità ma anche di rinnovamento, capace di valorizzare le tradizioni e aprirsi al dialogo.

La doppia responsabilità pastorale non lo spaventa: il sacerdote ha espresso la volontà di mettere al centro la crescita della comunità, con particolare attenzione alle famiglie e ai giovani, promuovendo percorsi di formazione e momenti di incontro. Il saluto a don Solla si è trasformato in un augurio per la nuova missione, mentre Villa San Pietro accoglie con fiducia e speranza il servizio di don Andrea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 