Si ingrandisce il “salotto” di Su Forti: sistemata una terza panchina 

L’esperimento era iniziato con una panchina. Poi nonostante i vandali avessero deciso di distruggerla, la seduta in legno davanti a Su Forti era stata risistemata e anzi a breve giro ne era stata realizzata anche un’altra. L’intenzione del comitato di Margine Rosso e di Amici dei fortini che avevano avuto l’idea, era di indurre le persone a sedersi e socializzare. E così è stato, tanto che adesso proprio nei giorni scorsi è stata sistemata una terza panchina.

Perché le persone del luogo e non solo, hanno cominciato davvero a sedersi davanti a Su Forti, a parlare, a confrontarsi e nello stesso tempo a rendere viva la zona e a tenere lontani i vandali. Un piccolo salottino che piace a tutti, nato con il solito intento di non farsi scoraggiare dai balordi. È la stessa idea che aveva ispirato anche le passeggiate nella zona del Simbirizzi, terra di discariche, per vivere il luogo, renderlo attivo e scacciare degrado e incursioni. E gli abbandoni di rifiuti sono davvero diminuiti anche se gran merito va alle foto trappole sistemate della Polizia locale proprio con l’intento di cogliere sul fatto gli incivili e di prevenire la formazione delle discariche. (g. da.)

