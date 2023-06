Si indaga sui post del trapper condannato 

L’ultimo soggiorno sardo di Elia Di Genova (arrivo a Tempio, processo, lettura della sentenza di condanna a dieci anni per tentato omicidio, sosta nel palazzo di Giustizia e partenza da Olbia) potrebbe essere presto oggetto di una verifica da parte della Procura e soprattutto dei giudici del Tribunale gallurese. Di Genova, infatti, stando al provvedimento con il quale è stata di recente revocata la custodia cautelare in carcere e gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, non può utilizzare i social.

Invece, stando ai post recuperati e conservati dai familiari e dai legali di Fabio Piu (la vittima di Di Genova) il trapper romano avrebbe effettuato martedì scorso diverse operazioni sul social media network Instragram, pubblicando foto che lo ritraggono a Olbia e Tempio, addirittura una mostra il giovane all’interno dell’aula dove si è tenuto il proceso col rito abbreviato, davanti al giudice Claudio Cozzella.

Le prime verifiche

Stando alle prime sommarie verifiche già completate, non sembrano esserci dubbi. Le foto e i post pubblicati per dileggiare la vittima del tentato omicidio (che è entrata in aula sulla sedia a rotelle), sono comparsi sul profilo di Di Genova. Ne sono a conoscenza il giudice Claudio Cozzella e la pm Nadia La Femina. Anche il procuratore Gregorio Capasso è informato su quanto avvenuto dopo l’udienza di martedì.

«Non rispondiamo»

L’avvocato di parte civile, Jacopo Merlini, contattato ieri mattina, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, l’unico secco commento è stato questo: «Non ci saranno risposte a provocazioni, di certo questa vicenda entrerà nel fascicolo penale». È la linea di Fabio Piu e della sua famiglia. Dice la madre Rossana Coradduzza: «Fabio ha affrontato con dignità questa prova, la prova del processo, da galantuomo quale è. Così abbiamo fatto in aula, così siamo andati via da Tempio e così proseguiamo». La famiglia di Fabio Piu non risponde ai post di Di Genova (in uno, il trapper invita la vittima a usare “gomme per la pioggia”) ma è evidente che c’è forte preoccupazione per i possibili ulteriori sviluppi del caso. Piu, accoltellato alla schiena e in cura per le gravissime lesioni al midollo, viene preso di mira (stando al materiale in possesso dei magistrati) nonostante le misure cautelari già disposte dal Tribunale di Tempio.

