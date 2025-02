si inchina il Cus cagliari 

Acqui Terme 3

Cus Cagliari 0

Negrini CTE Acqui T : Manuel Biasotto 11, Bellanova 1, Garra, Botto 8, Petras 13, Esposito 7, Cester 4, Trombin (L), Pievani 8. N.e. Carrera, Garrone, Mazza, Brunetti. All. Totire.

Cus Cagliari : Piludu (L), Galdenzi 6, Ciardo 1, Menicali 2, Marinelli 5, Busch 5, Rascato, Chialà, Zivoji- novic, El Moudden (L), Gozzo 14, Morgan Biasotto 15. All. Simeon.

Parziali : 25-23, 25-18, 30-28.

A Valenza, in casa dell’Acqui Terme, non si passa. Nel campionato di Serie A3 di volley, ieri sera lo ha capito anche il Cus Cagliari battuto 3-0. Il punteggio in sé non rende giustizia, l’andamento della partita lo evidenziano i parziali, dove il Cus in due set su tre è stato superato al fotofinish dai piemontesi (terzi a un punto dalla coppia Belluno-San Donà). A due giornate dalla fine emergono alcuni numeri. La squadra di Simeon, ora ottava in classifica, non ha ancora la certezza matematica dei playoff, gli manca un set, può arrivare nel prossimo turno fra due settimane, nella trasferta di Brugherio. Certezza acquisita invece dal Sarroch.

Nel match con Acqui Terme ha inciso non solo la solidità dei piemontesi nelle fasi finali dei set ma anche la diversa percentuale in attacco, con una media del Cus Cagliari del 39%, inferiore di 15 punti rispetto agli avversari. Fratelli Biasotto contro, Morgan, quello del Cus vince la sfida ai punti, 15, ma la partite la vince Manuel, per lui 11 punti di cui cinque a muro.

Nel primo set Acqui Terme ha capitalizzato il minimo break, nel terzo il Cus Cagliari ha avuto tre set point per allungare la partita. Ma avanti 28-27 si ferma, prima colpito da Petras, poi fermato dall’attacco out di Morgan Biasotto, infine l’ace di Cester. ( m.c. )

