Si inchina anche Napolitano 

ROMA. L'edizione 2024 degli Internazionali BNL d'Italia sarà ricordata come quella dei fuori programma. L'ultimo è andato in scena oggi con nove attivisti di Ultima generazione a spargere vernice sulla terra rossa e coriandoli in campo e altri ancora a cementarsi i piedi sul marmo del campo Pietrangeli in segno di protesta per l’emergenza climatica. Tutto è avvenuto durante la partita tra Keys e Cirstea, valida per gli ottavi del tabellone femminile. Forze dell'ordine e steward in meno di mezz'ora hanno risolto la situazione permettendo alle atlete di riprendere il proprio match mentre il pubblico, ironicamente, applaudiva gli agenti e fischiava gli ambientalisti (che ora rischiano una denuncia per interruzione di pubblico spettacolo).

Italiani fuori

Intanto, venendo al tennis giocato, Stefano Napolitano, l'ultima speranza del tennis nostrano, non ha regalato il colpo di teatro sperato da tutto il pubblico. Il biellese è stato sconfitto da Jarry con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4 dopo più di due ore di gioco. l'Italia perde così l'ultimo alfiere rimasto con l'azzurro che sparisce dal tabellone maschile dopo aver già abbandonato quello femminile. Un match combattuto quello tra il cileno, già “giustiziere” di Arnaldi nel turno precedente, e Napolitano, che ha lottato fino all'ultimo, senza però riuscire a portare a casa il match.

I favoriti

Chi invece non delude è Stefanos Tsitsipas che batte Norrie e avanza al turno successivo puntando finale e addirittura al numero 1. "Ci sto pensando già da qualche anno, è stato il mio sogno fin dal primo anno da professionista. Sono ancora lontano, non ho ancora fatto abbastanza per meritarmi quel posto ma so cosa serve per riuscirci e aspetto il mio momento", le sue parole in conferenza stampa. Vetta del mondo a cui potrà puntare Jannik Sinner, che continua la riabilitazione al J Medical. L'azzurro potrebbe diventarlo già al Roland Garros qualora Djokovic non arrivasse all'atto conclusivo e Medvedev non facesse finale a Roma e vincesse Roland Garros. Proprio il russo è l'altro grande favorito, assieme a Tsitsipas e Zverev, per accedere alla finale del torneo romano, mentre sono usciti di scena altri due protagonisti della primavera come Rublev e Auger-Aliassime.

Le donne

Nessuna sorpresa, invece, sul fronte femminile con Coco Gauff e Iga Swiatek che avanzano al turno successivo, battendo rispettivamente Badosa e Kerber con le due che potrebbero incontrarsi in semifinale qualora riuscissero a battere, ai quarti, Zheng e Keys.

