VaiOnline
Villamassargia.
05 dicembre 2025 alle 01:12

Si inaugura lo smart center al servizio della comunità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo spazio di comunità nel piano terra del Municipio di Villamassargia per offrire una pluralità di servizi fondamentali: oggi, alle 10, in occasione della Giornata mondiale del volontariato, comune e Croce Rossa italiana (Cri) inaugurano con un ricco programma lo “Smart center”.

«Con questo servizio - spiega la sindaca - il Municipio si apre alla comunità e propone il centro diurno per anziani (sarà aperto dal lunedì al venerdì 9-13), servizi di prossimità e cura, palestra della mente, spazio per i caregiver e conciliazioni lavoro-famiglia. Grazie alle Officine della salute ci sono anche l’ambulatorio di prossimità, farmacia solidale, screening e prevenzione, servizio psico - sociale, punto di facilitazione digitale, info point turistico e presto la sede del Centro per la famiglia con aperture a cadenza quindicinale».

Oggi, dalle 9.30, la Cri effettuerà screening sanitari per gli anziani poi spazio alle inaugurazioni con la benedizione di don Mirai e gli interventi della sindaca Debora Porrà e di Vittorino Erriu della Cri. In mattinata anche l’omaggio al Monumento ai Caduti, dimostrazioni di manovre salvavita e la presentazione dell’associazione Alberto Riccaboni. Alle 13 il pranzo per gli anziani e, alle 17, i giuramenti e la consegna degli attestati ai volontari Cri di Villamassargia, Iglesias e Carbonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 