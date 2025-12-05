Si inaugura lo smart center al servizio della comunità 

Un nuovo spazio di comunità nel piano terra del Municipio di Villamassargia per offrire una pluralità di servizi fondamentali: oggi, alle 10, in occasione della Giornata mondiale del volontariato, comune e Croce Rossa italiana (Cri) inaugurano con un ricco programma lo “Smart center”.

«Con questo servizio - spiega la sindaca - il Municipio si apre alla comunità e propone il centro diurno per anziani (sarà aperto dal lunedì al venerdì 9-13), servizi di prossimità e cura, palestra della mente, spazio per i caregiver e conciliazioni lavoro-famiglia. Grazie alle Officine della salute ci sono anche l’ambulatorio di prossimità, farmacia solidale, screening e prevenzione, servizio psico - sociale, punto di facilitazione digitale, info point turistico e presto la sede del Centro per la famiglia con aperture a cadenza quindicinale».

Oggi, dalle 9.30, la Cri effettuerà screening sanitari per gli anziani poi spazio alle inaugurazioni con la benedizione di don Mirai e gli interventi della sindaca Debora Porrà e di Vittorino Erriu della Cri. In mattinata anche l’omaggio al Monumento ai Caduti, dimostrazioni di manovre salvavita e la presentazione dell’associazione Alberto Riccaboni. Alle 13 il pranzo per gli anziani e, alle 17, i giuramenti e la consegna degli attestati ai volontari Cri di Villamassargia, Iglesias e Carbonia.

