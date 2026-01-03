Si inaugura il nuovo campo, bimbi a casa 

Festa di fine anno per l’inaugurazione del nuovo impianto di calcio “PalaPiras”, che sfodera una bel manto in erba sintetica di ultima generazione. Un evento comunitario però macchiato da polemiche contro l’amministrazione comunale guidata da Annalisa Mele, accusata di non aver invitato “formalmente” la Gs Bonarcadese calcio che annovera piccoli atleti tra i 6 e i 10 anni. «Un vero dispiacere per l’assenza dei bambini in un momento così simbolico e importante per il paese; stupisce perché lo sport deve essere inclusione, partecipazione e condivisione», accusano i genitori dei bambini.

La polemica

La controversia nasce dalla richiesta avanzata dalla Gs Bonarcadese - guidata dal presidente, Giampiero Marras - al Comune di poter utilizzare il campo che è stata rimandata sine die dall'Ente perché fino a poco tempo fa non c’era l’idoneità e standard di sicurezza per poterlo usare. La sindaca taglia corto: «Le cose sono andate in realtà così, senza alcuna dietrologia: i campi al momento delle richieste non erano idonei, dovevamo terminare il bando per l’assegnazione dell’intera struttura, che ora è pronto. Per l’inaugurazione abbiamo esteso l’invito a tutta la cittadinanza, compresi quindi i ragazzi della Bonarcadese e i loro genitori, proprio per il principio dell’inclusione e il coinvolgimento di tutta la popolazione».

Nodo gestione

Anche l’ex sindaco, Franco Pinna, che durante la sua amministrazione aveva ottenuto il finanziamento di 687mila euro per realizzare il nuovo impianto, commenta: «Nessuno dei comuni vicini può contare su un complesso del genere ma se non viene affidata la gestione ad una società sportiva locale, che per altro esiste già e si è fatta avanti, il tutto sarà destinato all’obsolescenza e al degrado».

Il ricordo

Oltre le diatribe un atto onorevole: l’intitolazione del nuovo campo a Lorenzo Pala e Nanni Piras, indimenticati calciatori e dirigenti del sodalizio calcistico bonarcadese che «con passione, sacrificio e dedizione portarono la squadra bonarcadese nei campionati territoriali, contribuendo alla crescita sportiva, sociale e umana della comunità», si legge nella targa voluta dall’amministrazione comunale Mele. Il nuovo impianto sportivo è stato realizzato grazie a un finanziamento del bando “Sport eperiferie”, ottenuto dall’ex amministrazione guidata da Franco Pinna. L’attuale esecutivo di Annalisa Mele ha proceduto al completamento di un’opera attesa e significativa per la comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA