Si impenna la e-bike: la Barbagia scommette sul turista a pedali 

È una Barbagia dove si moltiplica il numero degli appassionati della mountain bike, registrando una crescita anche nel panorama delle E-bike, che si consolidano sul territorio con dei nuovi centri noleggio.Per le bici a pedalata assistita, divenute sempre più popolari negli ultimi anni, la possibilità di apprezzare il territorio da una prospettiva diversa, rendendolo accessibile anche a coloro che non sono particolarmente allenati.Belvì, Gavoi e Fonni tra i primi a scommetterci, con un servizio attivo tutto l’anno, grazie all'impegno di associazioni e imprenditori: «Siamo attivi dal 2021 con 8 bici - racconta Sebastiano Casula, presidente di Belvì Trail - si tratta di un’idea pensata nel dopo Covid, per dare un supporto agli operatori turistici locali e del territorio, mirando a far conoscere le nostre bellezze da una prospettiva diversa. Il servizio è in fase sperimentale, ma per il nuovo anno confidiamo di potergli dare maggiore slancio in collaborazione con le istituzioni locali».Da Gavoi,traccia un percorso lancio positivo anche Gianni Sedda, titolare di Barbagia Rent- E bike: «Ho iniziato questo percorso imprenditoriale lo scorso settembre, mosso dalla passione per la mountain bike e l’amore per il territorio, scommettendo sulla valorizzazione delle zone interne. Dispongo di 6 e-bike, nella mia sede di via Roma al centro del paese. I numeri sono in forte crescita».A Fonni, Andrea Casula di Bruncuspina Adventure parla di «un settore che sta prendendo piede, com una crescita di richieste anche grazie ai social». Da qui la precisazione: «Puntiamo sui tour esperienziali associati. Vogliamo fare rete con gli amici di Gavoi e Belvì». (g. i. o.)

