Si immerge nel lago ghiacciato: grave malore per il fotografo Sestini 

Trento . Paura per il fotografo Massimo Sestini che ieri ha avuto un malore durante un’immersione nelle acque gelate del lago di Lavarone, dove era in corso un raduno di istruttori subacquei. Il celebre fotoreporter, 62 anni, si trova adesso in coma farmacologico, ma non è in pericolo di vita. Non è andato in arresto cardiaco ma ha perso conoscenza. Portato in superficie dall’istruttore, e subito rianimato dai soccorritori, è stato quindi trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Secondo i primi accertamenti, il malore è stato causato da un malfunzionamento dell’erogatore dell’aria delle bombole.

