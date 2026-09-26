Sì, il Poetto ci fa sognare Proust con una certezza: è bene di tutti 

Domani alle 19 secondo appuntamento, dopo la pausa estiva, dei “Seminari sull’Arte della Manutenzione” curati da Maria Antonietta Mongiu e Diana Zuncheddu. L’appuntamento è nella Sala Video On Line della sede storica de L’Unione Sarda in viale Regina Elena 14. Relatori sono Gianluca Palla, direttore regionale Agenzia del demanio Sardegna; Nicola Ligas, responsabile Area Tecnica Agenzia del demanio Sardegna; Antonella Giglio, dirigente Regione Autonoma Sardegna. Titolo: “Demani e le loro articolazioni in Sardegna. Per un ottimale uso collettivo e di pubblico servizio”.

I “Seminari” del lunedì pomeriggio, si stanno configurando una felice opportunità per tematizzare le vicende della biografia progettuale di Ubaldo Badas, geniale ed eclettico creativo cagliaritano, poco noto fuori della cinta daziaria di Cagliari e sconosciuto fuori dell’isola. Alcuni studiosi, sardi e non, si erano occupati del progettista ma la sua produzione è talmente vasta e non firmata quella edilizia da richiedere un progetto di ricerca di lungo respiro. L’attuale scavo sistematico negli archivi pubblici e privati, sta consentendo insospettabili approfondimenti e tracciando impreviste traiettorie sul personaggio, sulla sua attività, e su quanto e come abbia anche inerito nella cultura sarda dell’anteguerra e del secondo dopoguerra. Vissuto per quasi tutto il secolo breve, la raccolta documentale che lo riguarda fornisce contenuti e molteplici chiavi di lettura sul Novecento cagliaritano e sardo. Personaggio e periodi assai più contaminati e tutt’altro che vernacolari rispetto alla narrazione corrente intossicata da un revival etnocentrico, negazione tanto dell’ethnos quanto di ogni etnocentrismo critico. In realtà l’approfondimento in corso, anche attraverso i Seminari, si sta configurando come una sorta di archeologia della contemporaneità che cerca di oltrepassare luoghi comuni, opacità, e falsificazioni.

L’estate borghese

Le storie che hanno abitato il litorale del Poetto restituiscono brani e vissuti che oltrepassano la mistica decorativo-ambientale e persino la micro storia locale – è il caso delle colonie estive e soprattutto delle vicende sanitarie – per incrociare eventi come lo stato delle classi subalterne, non solo sarde, al comparire della seconda rivoluzione industriale che nell’isola, spesso, è brutale. Ma intercettano l’estetica e il mood della borghesia urbana primonovecentesca che nella città di Bacaredda, Taramelli, Gramsci, Cocco Ortu, di Lussu, di Dionigi Scano, per citare i più noti, individua nel Poetto il suo luogo di elezione per rappresentarsi. Il Poetto, i suoi casotti, i primi stabilimenti come una riproduzione mediterranea di Cabourg/Balbec di proustiana memoria. Testimone? Anche una cospicua e fascinosa documentazione visiva. Nella ricerca sui luoghi e tempi del Poetto e nei "Seminari”, non potevano non trovare posto le costellazioni perduranti e quindi gli studi sulla paleogeologia e sulle archeologie, convenzionale e industriale; sugli ecosistemi; sui cambiamenti politici e amministrativi; sulle mode e i costumi.

Demani e concessioni

E, naturalmente, sull’invarianza per eccellenza costituita dagli assetti giuridici che riguardano le declinazioni del Demanio, la cui stratificazione è di antica origine. Di chi sono litorale del Poetto e numerosi manufatti che vi insistono e di cui molti sono dati in concessione a privati da decenni? Sono demaniali e resteranno tali. In tanti lo ignorano. Il passaggio nel 1945 dello scheletro cementizio della mai completata Colonia Dux di Ubaldo Badas al Consorzio antitubercolare e la sua trasformazione nel 1947 in Ospedale Marino, fu possibile perché il litorale e il manufatto erano demaniali. L’ex Ospedale Marino fu dismesso nel 1988 (quasi 40 anni orsono!) e abbandonato alla fatiscenza. Fu dichiarato di interesse culturale storico-artistico con un Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali il 19/09/2007. Una serie di Delibere (dal 2013 al 2017) della Giunta regionale, all’interno del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità ricreativa, dismettono la sua destinazione sanitaria. Con una Delibera del 6/03/2018 si avviò la procedura di gara per affidarlo in concessione per finalità turistico ricettive. La collaborazione tra Demanio dello Stato, Regione Sardegna, Uffici periferici del Ministero della Cultura, Comune di Cagliari e altre istituzioni pubbliche, e il privato concessionario pro tempore, sta costruendo buone prassi perché un bene di proprietà pubblica – la Sardegna ne conserva innumerevoli - sia recuperato nel rispetto assoluto dei suoi elementi storici e culturali e dei relativi vincoli monumentali e paesaggistici.

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