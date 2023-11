«Sì, gli investigatori mi mostrarono la foto di Zuncheddu»  

INVIATO

Roma. Quando la drammatica testimonianza è in corso da un’ora e mezza in Corte d’appello a Roma, il 62enne Luigi Pinna, unico sopravvissuto alla strage di Sinnai commessa la sera dell’8 gennaio 1991 alle pendici del monte Serpeddì, provato dal ripercorrere mentalmente un dolore lungo quasi 33 anni, resta in silenzio alcuni secondi, prende fiato e risponde alla domanda del procuratore generale. «Sì, è vero», ammette, la foto di Beniamino Zuncheddu attraverso la quale proprio lui aveva individuato il pastore di Burcei quale responsabile dell’eccidio gli era stata fatta vedere prima del riconoscimento ufficiale davanti al pm. Chi gliela mostrò?, chiede il pg: «Il poliziotto Mario Uda», risponde Pinna. Che aggiunge: «Ero convinto fosse la cosa giusta». Chi fece le indagini, quindi Uda, lo aveva spinto a credere che il colpevole fosse Zuncheddu.

Colpo di scena

Una dichiarazione clamorosa, che conferma la tesi dell’ex procuratrice generale di Cagliari, Francesca Nanni, e dell’avvocato Mauro Trogu, difensore dell’ergastolano, i quali nella richiesta di revisione del processo che nel 1992 era sfociato nella condanna puntavano principalmente, tra i tanti elementi a discolpa del pastore, proprio su quell’episodio. Per loro aver fatto vedere al superstite l’immagine del possibile colpevole prima dell’incontro col pm rendeva «falsa» la prova regina della vecchia inchiesta. Era un dubbio allora (le nuove indagini con i carabinieri sono partite nel 2019), è diventata una certezza oggi, nel 2023, quando un uomo menomato da una fucilata e ancora terrorizzato («vorrei morire in questo momento, non ce la faccio più. Mi minacciano. Sto impazzendo. Non dormo la notte. Sono stanco, stanco, stanco») crolla e svela come andarono le cose. La foto gli fu mostrata «a casa di mio suocero. Non avevo mai visto prima Zuncheddu».

Lui e la sua famiglia furono convinti che il responsabile era quella persona; una persona che in realtà, come già Pinna aveva detto ai carabinieri che lo avevano sentito sull’ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale la mattina del 9 gennaio 1991, non poteva essere riconosciuta perché mentre sparava «aveva una calzamaglia sul volto». Verità opposta a quella emersa nell’inchiesta e nel processo, perché il superstite in quelle occasioni aveva sostenuto che in realtà il collant non c’era, e che inizialmente lo aveva detto «per paura che venissero a cercarmi per uccidermi». Ieri l’ammissione: «Non ho riconosciuto l’assassino. Certo era molto somigliante a Zuncheddu. Dicevo a Uda: sei sicuro che sia stato lui? Diceva che era così, non c’era alcuno sbaglio. Ci disse che era lui colpevole. Ci abbiamo creduto tutti. È andata così, non so che dire. Se ho sbagliato, Dio mi perdoni».

I ricordi

Potrebbe bastare questo, ma l’udienza è durata ben di più. Pinna ha ricordato le modalità della strage, con l’assassino che era entrato nella stanza in cui lui e Ignazio Pusceddu si erano nascosti («aveva una giacca col colletto coreano, grigia, imbracciava il fucile in modo normale. Parlava in italiano, disse di uscire e sparò»), e ancora prima ha svelato quanto gli disse il suo compaesano Libero Fadda, oggi morto: «Mi rivelò che erano state tre persone a fare la strage. Venne a casa per montare dei condizionatori un’estate di quasi 20 anni fa e mi disse che erano andate da lui tre persone con tre fucili per chiedergli di limarne le matricole. Una di loro, Crazzonis, è morta; l’altra è Franco Mulas, figlio di Battistino», quest’ultimo colui che per primo fece al poliziotto Uda il nome dell’attuale ergastolano come responsabile, «e l’ultimo era Zuncheddu. Mi suggerì di andare dai carabinieri e in seguito mi confidò di aver lui stesso parlato col comandate della stazione di Maracalagonis, che poi mi confermò l’incontro, per raccontargli la storia. Libero era preoccupato, aveva paura. Diceva di essere amareggiato perché c’era solo lui dentro. Dovevano pagare anche gli altri. Non dormiva. Lo invitarono a cena ma non andò, aveva paura che lo uccidessero». Poi l’altalenante testimonianza della moglie Daniela Fadda. Ma le rivelazioni clamorose erano già state fatte.

Nuova udienza martedì prossimo con l’interrogatorio di tre testimoni.

