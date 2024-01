Si giocano otto gare Domani l’Ilva a Ossi  

Oggi in programma otto gare. La capolista Ilvamaddalena tornerà invece in campo domani (dopo il pari con la Ferrini) per affrontare la difficile trasferta sul campo dell’Ossese. La squadra di Carlo Cotroneo vanta un vantaggio di 7 punti sulle inseguitrici Ferrini e Tempio, ma il campionato è ancora tutto da giocare (parole dello stesso mister maddalenino). Oggi alle 15 si giocano Barisardo-Bosa, Calangianus-Ghilarza, Iglesias- Tempio (sfida d’altri tempi), San Teodoro-Ferrini, Tharros-Sant’Elena, Villacidrese-Taloro e Villasimius-Li Punti. Riposa il Carbonia. In chiave salvezza, cerca punti il Sant’Elena a Oristano. Come la Villacidrese che ospita il Taloro: sfide senza pronostico.

Domani, l’Ilva giocherà a Ossi una gara delicatissima: «Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato – dice Cotroneo – sarà dura. L’obiettivo nostro è fare punti per tenere a bada le inseguitrici attese, pure loro, da impegni non facili». (ant.ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA