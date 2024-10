Si gioca troppo: tanti i campioni assenti 

Italia-Belgio e non solo nel prossimo turno di Nations League, che inizierà a delineare le classifiche dei vari gironi ma vedrà anche importanti defezioni nelle big d’Europa. Da Mbappé a Lukaku, da De Bruyne a Rodri, fino a Vlahovic, gli infortuni hanno un peso, come lo hanno scelte legate anche al numero sempre crescente di impegni, con alcune nazionali che rinunciano, senza fare troppe storie, a qualche campione.

Vedi la Francia, spettatrice interessata del match all'Olimpico, con Deschamps criticato per non aver convocato Mbappè, in campo invece per il Real in Liga. «Dobbiamo dare priorità all’interesse del giocatore, senza metterlo in difficoltà nei confronti del suo club», dice a sua difesa il tecnico dei Bleus. Deschamps non vuole che si «crei un caso con Kylian», pur sapendo che la stella della squadra «polarizza l’interesse, ma propone di vedere in modo più generale la questione», che riguarda «tutti i giocatori e tutti i club».

«Le società sono sempre state contrarie al fatto che un giocatore rischi rispondendo ad una chiamata della nazionale. Io non sono qui per rischiare», conclude l'ex juventino, che per le partite con Belgio e Israele dovrà mettere una toppa alle assenze di Antoine Griezmann - che ha lasciato la nazionale - Rabiot e Kantè, e ha perso ieri anche Upamecano, sostituito da Loic Badè. Con tanti senatori out, Deschamps dovrà decidere chi nominare capitano e tra i papabili c'è il portiere del Milan, Mike Maignan.

I campioni d’Europa della Spagna, nel gruppo 4, saranno senza Rodri e Carvajal, vittime della dilagante epidemia di rotture del crociato che sta azzoppando tanti top player, vedi anche Duvan Zapata. Le Furie Rosse affronteranno la Danimarca - a punteggio pieno sotto la guida del nuovo ct Lars Knudsen - affidandosi in attacco all’esperienza di Morata e all’estro di Yamal e Nico Williams. In programma c’è anche Serbia-Svizzera, con i primi privi di Dusan Vlahovic, lasciato a Torino dal ct Stojkovic nonostante l’ottimo rendimento di questo periodo. Nel gruppo 3, la Germania e l'Olanda proveranno a fare bottino rispettivamente contro la Bosnia e l’Ungheria. I tedeschi dopo Euro 2024 sono in fase di ricostruzione e a caccia di altri leader dati i ritiri internazionali di Manuel Neuer e Toni Kroos, ma Julian Nagelsmann deve a sua volta rinunciare a Kai Havertz, infortunatosi in Premier League. Al suo posto ha chiamato la punta del Magonza Jonathan Burkardt, che dopo il brillante avvio di campionato si è meritato la convocazione.

