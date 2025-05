«Si gioca sabato o domenica» 

«Partite in contemporanea? Al momento il Consiglio ha deciso di non cambiare niente. Ad oggi le partite si giocheranno o sabato 24 o domenica 25 maggio. Vediamo come va il prossimo turno ed eventualmente il prossimo Consiglio deciderà se confermare o meno la decisione di giocare in queste date. A oggi la cosa è stata già esaminata e si è deciso di confermare, poi se il Consiglio deciderà di cambiare la decisione la cambieremo. Inter e Napoli d’accordo? È inevitabile, è una decisione del Consiglio».

Cosi Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine dell’assemblea tenutasi ieri al Coni, dice la sua sulla decisione di giocare l’ultima giornata in contemporanea. Poi, parlando del futuro del calcio italiano sottolinea, come l’assemblea odierna sia stata «lunga, lavoriamo sul piano industriale e stiamo gettando le basi per una Lega che verrà e avrà un grande sviluppo. Credo sia una cosa positiva per tutto il calcio italiano, tutte le squadre ne trarranno profitto, ci crediamo molto».

