Si gioca per salvezza e piazzamenti 

Promosso l’Alghero già da due turni, nel girone B di Promozione si gioca solo per i playoff e per la salvezza. Il Bonorva, secondo a quota 67, è già qualificato per gli spareggi: gli manca solo la certezza di passare direttamente al secondo turno. Ipotesi più che probabile, tenuto conto che le quinte in classifica (oggi Coghinas, Luogosanto e Usinese) hanno 49 punti, ben 18 in meno. Dunque per ora si giocherebbe solo il match tra Ozierese e una delle tre squadre appaiate sul quinto gradino del podio. Sempre che anche in questo caso il distacco, ora di 7 punti, non salga a 9. In tal caso, niente match: si va direttamente alla finale.

In coda il Tuttavista è già retrocesso e l’Atletico Bono è in difficoltà, perché con i suoi 25 punti dista 8 lunghezze dai playout quando mancano quattro turni (e 12 punti) al termine. Il Ghilarza terzultimo a sua volta ha un gap di 5 punti da Bosa, Stintino e Li Punti, club che ballano tra spareggi salvezza e salvezza diretta. Una corsa che non risparmia il San Giorgio Perfugas, capace sinora di raccogliere 35 punti, mentre sembrano più tranquilli Castelsardo e Campanedda a quota 38.

Sabato si giocano Alghero-Castelsardo, Bosa-Coghinas, Li Punti-Usinese, Macomerese-Arzana, Ozierese-Bono, Perfugas-Ghilarza, Stintino-Luogosanto, Thiesi-Campanedda e Tuttavista-Bonorva.

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