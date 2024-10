Si gioca la quinta giornata del girone B Fari puntati su Buddusò-Castelsardo 

Nove partite, un’intera giornata di campionato (la quinta). Tutte in programma oggi, con fischio di inizio alle 16 (tranne una), per avere magari un’idea più chiara delle forze in campo e una classifica maggiormente veritiera dei valori. Il girone B della Promozione anticipa al sabato, formula stabilita a rotazione dalla federazione calcistica regionale (così accadrà a turno anche per il girone A e per l’Eccellenza), e propone match in qualche modo già rivelatori.

Il big match

Occhi puntati principalmente sul match tra Buddusò e Castelsardo, quinta contro prima in classifica separate tra loro da soli due punti. La capolista, neopromossa, in questo avvio di torneo ha stupito tutti, issandosi al vertice della classifica da matricola grazie a tre successi e un pareggio con ben 9 reti segnate e solo tre subite, miglior difesa sinora; i padroni di casa hanno un successo in meno e un pareggio in più, lo stesso numero di gol realizzati ma 6 concessi. Vincere per gli ospiti significherebbe prendere il volo e accrescere l’autostima. Ma ad appena una lunghezza di distanza ci sono Bonorva e Luogosanto, impegnate rispettivamente in casa contro lo Stintino e in trasferta con l’Atletico Bono (squadre entrambe a quota 4, ben distanti dunque): conquistare tre punti significherebbe, in caso di stop della battistrada, diventare le nuove battistrada.

Le sfide

Il Coghinas, a sua volta quarto come il Buddusò, fa visita all’Ovodda, mentre l’Arzachena appena salita dalla Prima categoria e sesta a quota 7 è di scena a Sassari contro la Lanteri (che ha 5 punti). Il Bosa sfida in trasferta una sin qui deludente Macomerese, ferma a quota 2, mentre il Siniscola affronta fuori casa l’Usinese a sua volta ancora in cerca del giusto assetto. Chiudono la giornata le partite tra Sennori e Abbasanta e tra Tuttavista e Tonara. L’Abbasanta al momento ha deluso le aspettative: già salvatasi nella scorsa stagione solo ai playout contro il Santa Giusta, ora è penultima con un solo punto all’attivo. Peggio di lei ha fatto il Tonara, fermo a quota zero e reduce da quattro sconfitte, mentre il Tuttavista è riuscito a incamerare solo due pareggi. Per tutte loro serve una svolta, pur essendo il campionato appena cominciato, prima che la situazione diventi davvero complicata.

RIPRODUZIONE RISERVATA