Si getta nel vuoto col figlio in braccio 

CELANO. Si è gettata dalla finestra di casa con in braccio il suo bambino di cinque anni. Gemma Paris, 36 anni, è morta sul colpo dopo un volo di tre metri. Il figlio, portato al San Salvatore dell’Aquila e poi ricoverato in terapia intensiva al Bambino Gesù a Roma con un ematoma nella parte posteriore della testa, non sarebbe in pericolo di vita.

La telefonata

Prima di lanciarsi nel vuoto Gemma Paris poco prima delle 7 aveva telefonato alla figlia più grande, dicendole di ricordare al padre di prendere alcuni documenti. La ragazza è arrivata con l’ex marito di Gemma poco dopo la tragedia, poi la partenza per Roma per raggiungere il piccolo all’ospedale. La donna, hanno raccontato agli inquirenti alcuni conoscenti, era separata da tempo e viveva in casa con i genitori adottivi e i due figli. Per molte ore i genitori di Gemma sono rimasti seduti fuori dalla casa su due sedie di legno, al di là del nastro apposto dai carabinieri per delimitare la zona, insieme a tutto il vicinato, in silenzio e con lo sguardo fisso a terra.

Il caso Vicentini

Il fatto arriva a sole 24 ore dalla strage familiare avvenuta in una villetta alla periferia dell’Aquila, nella frazione di Tempera. Lì Carlo Vicentini, 70 anni, medico urologo di estrazione universitaria molto noto e stimato e da circa un mese in pensione, ha sterminato la sua famiglia: con una pistola regolarmente denunciata ha ucciso la moglie, Carla Pasqua, di 63 anni, un'ex funzionaria amministrativa della Asl dell'Aquila, la figlia Alessandra, di 36, nutrizionista nel reparto di oncologia dell'ospedale di Teramo, e il figlio Massimo di 43 anni, disabile dalla nascita, attaccato ad un respiratore e in condizioni gravissime. Poi ha puntato l'arma contro se stesso e si è suicidato. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha espresso cordoglio ai familiari e alla comunità di Celano: «La conoscevo benissimo, anche i suoi genitori, persone per bene, siamo sconvolti». Ma accanto al dolore di una comunità scossa c'è anche una sorta di rimorso. Più di una persona parla di «una tragedia preannunciata, purtroppo: non era una situazione socialmente facile». E anche i commenti sui social e altre testimonianze raccolte fanno riferimento alle «problematiche mai affrontate».