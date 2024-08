Si firma per la legge di Pratobello 

Anche Perdaxius si è schierata contro l'invasione eolica, la deturpazione paesaggistica, nonché la speculazione

Da lunedì anche al Comune di Perdaxius è possibile firmare per il progetto di iniziativa popolare in materia di insediamento di parchi eolici e fotovoltaici nota come Legge di Pratobello.

Chi fosse interessato a dare il proprio contributo per proteggere e rispettare il territorio, può recarsi a firmare all'ufficio Anagrafe tutti i giorni (c’è tempo fino al 16 settembre) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e, inoltre, il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

«Anche l'amministrazione comunale di Perdaxius - ha detto il sindaco Gianluigi Loru che ha voluto firmare per primo il registro - è contro l'invasione eolica e, inoltre, alla deturpazione paesaggistica nonché alla speculazione».

