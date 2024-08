Si firma per la legge di Pratobello 

Anche il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni firma per la legge Pratobello per dire no all’invasione eolica e fotovoltaica nell’Isola.

«Abbiamo cominciato già il 31 luglio a raccogliere le firme - ha detto Puggioni - e io sono stato il primo a voler firmare. Ribadisco il mio pensiero e quello espresso dal nostro Consiglio comunale e cioè, si alla transizione ecologica giusta ma un no deciso alla speculazione energetica che minaccia l’ambiente e il mare della Sardegna. Nel sottolineare l’importanza di questa azione che deve vederci tutti uniti, invito i miei concittadini a venire a firmare negli uffici del Comune”. C’è tempo sino al 16 settembre. Calasetta è stato uno dei primi comuni dove l’argomento è stato affrontato anche con riunioni tecniche che illustravano il rischio che si sta correndo con i numerosi progetti che incombono per la loro realizzazione nei mari del Sulcis. (s. g.)

