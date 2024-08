Si firma in Municipio per la legge Pratobello 24 

Anche Domusnovas sostiene la proposta di legge regionale “Pratobello 24” per proteggere e valorizzare il territorio sardo attraverso la regolamentazione sull’installazione di impianti eolici e fotovoltaici nel rispetto del paesaggio, della cultura e del cittadino. «Il pieno riconoscimento dell’importanza delle energie rinnovabili - commenta la sindaca Isangela Mascia - non implica uno sfruttamento smodato e dannoso del territorio, a discapito del cittadino». Per aderire all’iniziativa (informativa anche in Municipio) ci si può recare presso l’ufficio elettorale/anagrafe tutte le mattine (tranne il mercoledì) dalle 10 alle 12, il martedì anche dalle 16 alle 18. (s. f.)

