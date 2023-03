Si finse medico: condannato 

A sporgere denuncia fu proprio Masia (ormai deceduto). L’avvocato difensore di Bassu, Francesco Carboni ha posto l’accento sulle incongruenze della denuncia: «Masia parla di un incontro col sedicente dottor Mura in una zona buia, ma avvenne nella hall e c’era tanta luce e dice che il suo interlocutore era vestito di verde ma le telecamere indicano che Bassu aveva una divisa di tutt’altro colore». Carboni ha sottolineato anche che Masia «godeva dell’esenzione ticket, perché avrebbe dovuto pagare 100 euro e soprattutto che vantaggio aveva se la visita oculistica era prenotata alle 8.15 e lui ha detto che Bassu gli diede appuntamento per le 6.30?»

A nulla è servito il racconto di Bassu, che ieri ha risposto alle domande della corte: «Non ho mai chiesto soldi e non portai le medicine, il signor Mario Masia – ha raccontato - lo conoscevo da tanto perché lavorava all’Asl. Quel giorno indossavo la divisa lilla, lo incontrai alle 24.30 del 12 novembre 2019 al Pronto soccorso, mi disse che aveva un scheggia nell’occhio. Ci scambiammo il numero di telefono. Ogni tanto ci vedevamo in un chiosco vicino all’ospedale, due giorni dopo lo chiamai per sapere come stava, ci incontrammo».

Pur essendo un semplice operatore sociosanitario, si era spacciato per il dottor Mura del reparto di Oculistica del San Francesco, “agganciando” un paziente arrivato al Pronto soccorso per una scheggia nell’occhio e visitandolo nei corridoi. Una prestazione effettuata sul momento e conclusasi con la consegna di 4 farmaci al paziente. Farmaci provenienti dall’ospedale nuorese. Per questo ieri Gonario Bassu, dipendente dell’Asl di Nuoro, accusato di peculato ed esercizio abusivo delle professioni, è stato condannato dal Tribunale di Nuoro e tre anni di reclusione.

La difesa

Colpevole

Dubbi che non sono bastati a minare le prove portate in aula dall’accusa, rappresentata dal pm Andrea Ghironi, che ha sollecitato una condanna a 3 anni e tre mesi. Per il pm «che motivo aveva Masia di mentire?» Ha ricordato che gli agenti della squadra Mobile trovarono i quattro farmaci Tobradex, Tobral, Floxigen ed Exoscin, «e dal numero del lotto l’azienda farmaceutica confermò che l’ultimo veniva consegnato solo sul circuito ospedaliero, mentre gli altri erano privi della fustella». L’avvocato Salvatore Miscali, parte civile dell’Ats, ha ricordato che «nelle fustelle c’è sottolineato per uso ospedaliero» e proprio un farmaco, «l’eparina trovato a casa di Bassu, aveva ancora quella fustella».

