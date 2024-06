Si finse amico del Papa per violentare la zia: condanna confermata 

Nessuno sconto. È stata confermata in appello la condanna a 6 anni inflitta ad un 51enne accusato di aver raggirato la zia, molto religiosa, creando un account finto su Facebook e spacciandosi per un dipendente del Vaticano molto vicino al Papa. Grazie a quel profilo finto avrebbe convinto la parente a farsi regalare dei soldi e, inoltre, non contento, l’avrebbe anche spinta a ottenere dalla parente - ritenuta dalla Procura psicologicamente fragile - un rapporto sessuale che sarebbe avvenuto in pieno giorno nel parco di Bonaria.

Ieri mattina, i giudici della Corte d’appello hanno letto la sentenza che respinge il ricorso della difesa, confermando così i sei anni di reclusione per violenza sessuale e truffa inflitti dal Tribunale. I fatti risalirebbero al 2020, ma la denuncia era arrivata solo qualche tempo dopo, quando la donna si era confidata con una sorella. L’inchiesta della Squadra Mobile, coordinata dal pm Marco Cocco, aveva raccolto la testimonianza della pensionata (poi congelata in un incidente probatorio). A convincere la donna a donare i soldi al nipote e concedergli delle prestazioni sessuali sarebbe stato il finto dipendente del Vaticano, amico del Papa. Un racconto congelato nel corso di un incidente probatorio nel quale, però, la presunta vittima aveva detto di non aver notato un grande tatuaggio che l’imputato possiede nelle parti intime. Da questa e da altre presunte incongruenze era arrivato l’appello del difensore, l’avvocato Davide Mascia, mentre la parte civile è tutelata dal legale Fausto Argiolas. Annunciato il ricorso in Cassazione una volta lette le motivazioni.

