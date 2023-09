Si finge morto, ritrovato da “Chi l’ha visto”  

Imola. Una storia lunga dieci anni, piena di domande, dubbi e sconforto. Con una donna, Raffaella, madre di due bambine, che non si rassegna alla scomparsa dell’ex marito, anche se tutto farebbe pensare al suicidio, e un uomo che sembra sparito nel nulla, ma così non è. Un colpo di scena, come nei film, visto che l’ex moglie, con l’aiuto di “Chi l’ha visto?”, è riuscita a rintracciarlo, in Grecia, e mercoledì ha raccontato la vicenda su Rai Tre.

La storia

Era il 7 luglio del 2013 quando Adamo, rappresentante di casalinghi a Imola, fa perdere le tracce. Aveva lasciato tre lettere ai familiari in cui diceva di volersi suicidare, facendo riferimento a problemi economici. Ma il 16 luglio la sua auto venne ritrovata ad Ancona e i carabinieri riuscirono a ricostruire che Adamo era salito su un traghetto per Patrasso. «Ciao mamma e papà, non avrei mai voluto farvi del male, ma purtroppo è andata sempre male e adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno quest’ultimo passo, per risparmiarvi il dolore del funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine». Così la lettera, lasciata ai suoi genitori, ma Raffaella non si vuole rassegnare, pensa alle figlie e al fatto che Adamo era un bravo padre e non le avrebbe mai abbandonate. «Ho pensato agli strozzini - ha detto a “Chi l'ha visto?” - a un debito con brutta gente. Ho pensato che si fosse buttato dal traghetto. Però non volevo credere che fosse morto».

La svolta

Nel 2015 la Procura di Bologna chiede di archiviare il caso, ritenendo verosimile l’ipotesi del suicidio. Anni dopo Raffaella chiede il divorzio ma la pratica non va avanti e in maniera quasi casuale fa una scoperta: «L’avvocato mi ha chiamato e mi ha detto che mio marito non era uno scomparso, ma è vivo. A febbraio 2022 ha fatto una richiesta all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero, ndr)». “Chi l’ha visto?” ha fatto il resto, trovando Adamo vivo e vegeto. «Spegnete tutto, andate via, e la cosa finisce qui», le sue uniche parole. «Per me non è umano, non è un uomo, non è un padre», ha detto infine Raffaella con gli occhi lucidi.

