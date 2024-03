Si finge medico per essere assunta nella rsa di Nuxis 

Si era presentata alle selezioni per l’assunzione di un medico presso la residenza sanitaria assistita di Nuxis ma la laurea in medicina non l’aveva mai conseguita. Per riuscire a farsi assumere avrebbe dato generalità false, finto documento d’identità e attestato di laurea falsificato così come tutte le altre carte che avrebbe fornito a chi doveva occuparsi della sua assunzione. Ma qualcosa è andato storto: i dirigenti della struttura hanno subodorato l’inganno e allertato i carabinieri della stazione di Nuxis. I sospetti si sono rivelati fondati e la donna è stata arrestata prima ancora che potesse occuparsi di alcun paziente. I controlli avrebbe permesso di appurare che si trattava di una condotta recidiva: già in passato sarebbe stata smascherata dopo essersi finta medico.

Scambio di persona

Protagonista della vicenda una quarantaduenne cagliaritana, Elisabetta Obbili che da alcuni giorni è agli arresti domiciliari. Teatro dell’indagine dei carabinieri è stata la residenza sanitaria Sant’Elia di Nuxis dove la donna si era presentata a una selezione per nuovi professionisti ed era da poco stata messa in affiancamento ad altri medici: presenziava alle visite quotidiane agli anziani pazienti e prendeva visione di tutte le procedure della struttura. «Ovviamente non si occupava ancora in alcun modo direttamente di alcun nostro assistito – tiene a sottolineare il direttore della struttura Francesco Sanna – abbiamo allertato i carabinieri non appena ci siamo accorti della dubbia autenticità della documentazione che ci aveva esibito». Il nome e il cognome dato alla struttura era lo stesso stampato sul certificato che avrebbe dovuto attestare la laurea in Medicina, ma nonostante avesse dato l’impressione di essere competente in ciò che faceva, qualcosa non tornava: «Non sappiamo come proseguirà l’indagine – aggiunge Sanna – ma è chiaro che in un eventuale procedimento a carico della signora noi ci presenteremo come parte lesa». Non si è occupata di alcun paziente, infatti, ma l’azienda aveva inizialmente accettato in buona fede i documenti che aveva fornito per aggiudicarsi il posto vacante, dalla carta di identità ai certificati dei titoli di studio. Ma erano tutti assolutamente falsi.

Il passato

Purtroppo non è tutto: una rapida indagine avrebbe permesso di appurare che la donna era già nota alle forze dell’ordine per pregresse vicende di cui si sarebbe resa protagonista e sempre con generalità false. A Cagliari in tanti ricordano il caso del 2018 della “dottoressa Elisabetta”, così i clienti chiamavano Elisabetta Obbili, che secondo le accuse si sarebbe presentata come dermatologa ed estetista in diversi centri, prescrivendo medicinali e, in alcuni casi, effettuando la rimozione di tatuaggi e macchie del corpo con un apparecchio laser.

I reati

Questa volta avrebbe puntato a un’assunzione vera e propria ma «l’intervento delle istituzioni, coordinate dalla Procura di Cagliari, – come si legge nella nota dei carabinieri che ha reso noti i fatti accaduti a Nuxis - ha consentito di prevenire ogni possibile rischio per la salute dei pazienti». Tuttavia il materiale raccolto dagli inquirenti ha fornito elementi sufficienti per far scattare l’arresto: aver impersonato l’identità di un medico, aver contraffatto i documenti di identità e gli attestati utili per essere assunta nella struttura sanitaria sono stati, infatti, la ragione per contestarle i reati di possesso di documenti falsi, sostituzione di persona e tentato esercizio della professione sanitaria. Gli accertamenti si sono svolti nelle ultime settimane e alcuni giorni fa si è proceduto all’arresto che è già stato convalidato. Ora la donna è stata sottoposta alla misura dell’obbligo di dimora in attesa delle nuovi disposizioni del magistrato che si sta occupando del caso.

