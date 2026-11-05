Si finge malata per intascare 12mila euro 

L’ipotesi è chiara: avrebbe usato la solidarietà della gente come un bancomat, inventandosi una malattia che non aveva. Sulla paura più grande di tutte, ossia una grave patologia, avrebbe costruito una truffa. Al centro dell’inchiesta c’è una donna di 38 anni di Tertenia, denunciata dalla Guardia di finanza di Arbatax per falso, truffa e calunnia. Secondo gli inquirenti non c’era nessuna malattia grave. C’era un piano. La donna avrebbe falsificato tutto: certificati medici e diagnosi che sembravano arrivare da un centro di Ravenna e da uno studio di Tortolì, e persino un preventivo di 9mila euro di un ospedale di Francoforte, dove diceva di doversi curare perché in Italia «non era operabile», come recita la cartella clinica da lei modificata.

Il caso

La donna avrebbe utilizzato certificati medici e diagnosi artefatte, riconducibili a studi medici di Ravenna e Tortolì, per simulare gravi patologie e convincere la collettività a finanziare presunte cure in Germania. Sulla base di questa documentazione, l’indagata avrebbe avviato una raccolta fondi, rivolgendosi a un’associazione benefica e alla collettività attraverso la piattaforma GoFundMe, con l’obiettivo di raggiungere la somma di 12mila euro. La campagna avrebbe consentito di ottenere solo parte della raccolta, prima che l’iniziativa venisse interrotta.

Ma la vicenda non si sarebbe fermata alla raccolta fondi. La donna, secondo l’ipotesi investigativa, sebbene consapevole della falsità dei documenti prodotti, avrebbe presentato querela nei confronti della onlus, accusandola di diffamazione. L’attività investigativa delle Fiamme gialle di Arbatax, coordinata dalla Procura, ha consentito di ricostruire un presunto meccanismo finalizzato a ottenere denaro facendo leva sulla sensibilità collettiva nei confronti di persone affette da gravi patologie, attraverso l’utilizzo di documentazione sanitaria risultata falsa.

Tutto finto

A far crollare la messinscena della finta malata sono stati i riscontri. I militari sono andati a prendere le carte originali, nella Penisola e in Germania. Hanno sentito i medici e hanno scoperto che di vero non c’era nulla. Nessuna dichiarazione da parte dei vertici della Guardia di finanza di Arbatax, che mantengono il massimo riserbo sull’attività svolta. Gli esiti degli accertamenti sono stati trasmessi alla Procura di Lanusei che procederà alle valutazioni di competenza e alle determinazioni in ordine agli ulteriori sviluppi dell’azione giudiziaria.

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