Si finge il fratello morto e occupa la casa di Area: denunciata per truffa 

Aveva spedito diverse mail ad Area per chiedere il rinnovo del contratto di locazione della casa popolare spacciandosi per il fratello morto che in quell’appartamento di via Campidano, a due passi da via Roma, ci aveva vissuto con sua madre fino al 2021, anno della sua morte. Il gioco non è riuscito alla sorella, smascherata dagli investigatori della Polizia locale. La donna, che aveva anche in parte restaurato l’abitazione e sistemato nuovi mobili nelle stanze, sarà denunciata per truffa e sostituzione di persona.

Gli investigatori

A far scattare le indagini della Municipale sono state le segnalazioni raccolte dal Comando di via Crespellani. Il caso è passato nelle mani degli agenti della sezione di polizia giudiziaria che hanno così avviato l’attività investigativa, in particolare sulla richiesta di voltura di contratto di assegnazione di un appartamento di Area in via Campidano 15. Richiesta (ripetuta nel tempo con diverse mail) firmata da una persona deceduta nel 2021. Era quella della persona che aveva acquisito in qualche modo la possibilità di restare nell’abitazione in cui viveva con la madre, morta negli anni scorsi. Quest’ultima, la vera titolare del contratto di locazione sottoscritto a suo tempo con l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa.

La sostituzione

Bisognava regolarizzare la posizione perché l’appartamento potesse davvero rimanere nella sua disponibilità. Così la donna ha pensato bene di sostituirsi al fratello. L’indagine non è stata semplice, ma alla fine la donna è stata rintracciata e sentita. Il mistero è stato alla fine svelato. La pattuglia della Polizia locale ha raggiunto via Campidano mettendo i sigilli all’appartamento che è di fatto tornato nella piena disponibilità di Area per essere assegnato ufficialmente ai richiedenti inseriti nell’elenco degli aventi diritto.