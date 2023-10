Altra giornata di passione oggi per pendolari e viaggiatori, per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base nel settore pubblico e privato: sono previsti disagi per i passeggeri di autobus, metropolitane, treni e aerei. Incroceranno le braccia tutti coloro che aderiscono alle sigle sindacali di base Cub, Sgb, Si Cobas e Usi- Cit. Negli aeroporti i voli garantiti sono quelli in partenza dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.