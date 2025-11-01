Si ferma per soccorrere un altro automobilista: 25enne travolto e ucciso 

BARI. Il lavoro in tabaccheria e la palestra. E quel numero 101 orgogliosamente scritto nella biografia social per indicare il peso raggiunto con gli allenamenti che gli avevano permesso di modellare un corpo scultoreo. Ma ieri mattina, intorno alle sei, è stato spazzato via da un’auto mentre soccorreva un automobilista finito fuori strada sulla statale 16, all’altezza di Bari-Palese. È morto così Cosimo Magro, 25enne di Bitonto (Bari), che tutti chiamavano “il gigante buono”. La sua giovane esistenza, in cui trovavano spazio l'amore per la famiglia, la fidanzata Alessia e gli amici, è finita all’improvviso.L’automobilista che lo ha travolto si è fermato e ora, come da prassi, è indagato per omicidio stradale. Scioccato, è rimasto a pochi passi dal corpo del 25enne. Magro tornava a casa con la fidanzata e gli amici. Un altro ragazzo della comitiva, sceso con lui dall’auto, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Pare che Cosimo stesse sistemando il triangolo che suggerisce di rallentare e prestare attenzione a chi arriva sulla strada.

E ieri pomeriggio, sulla strada che da Lavello (Potenza) porta a Canosa di Puglia, un altro giovane è morto in un incidente. Il 23enne Salvatore Abruzzese, originario di Minervino Murge, nel nord Barese, viaggiava in sella a una moto che, per cause da chiarire, si è scontrata con un’auto. Inutili i soccorsi prestati dal 118 intervenuto anche con un elicottero. La notizia ha scosso la piccola comunità di Minervino, sui social tanti i messaggi di cordoglio. “Salvatore, la nonna ti ha voluto con sé ma ci hai dato un dolore atroce - scrive una zia Che la terra ti sia lieve, un giorno ci rivedremo. Ciao amore di zia non dovevi lasciarci così”.

