Si ferma Lapadula, Firenze a rischio 

Ha sperato di smaltire il dolore nei tre giorni di riposo concessi da Nicola, quando martedì si è presentato al “Crai Sport Center” per la ripresa della preparazione la situazione, però, non era affatto migliorata. Anche ieri mattina, dunque, Lapadula si è limitato a svolgere un lavoro specifico per una contusione al fianco sinistro riportata contro il Verona. Rischia a questo punto di non essere a disposizione per la prossima partita del Cagliari, contro la Fiorentina, in programma domenica allo stadio Franchi, a partire dalle 12.30.

Il punto

Il resto della rosa si è allenato regolarmente. Anche se l’italo-peruviano non dovesse recuperare in tempo, Nicola avrà comunque l’imbarazzo della scelta in ogni reparto, compreso, dunque, quello offensivo. Dal punto di vista disciplinare l’ultima gara non ha lasciato strascichi pesanti: giusto la diffida di Marin per il quale scatterà in automatico la squalifica alla prossima ammonizione. Sulla trequarti il ballottaggio più accesso, quello tra Viola e Gaetano, mentre in porta Sherri sembra ancora favorito su Scuffet. Oggi nuova seduta ad Asseminello, sempre al mattino.

La Lega di Serie A, intanto, ha premiato il gol di Zappa all’Inter come il migliore del mese di novembre.

