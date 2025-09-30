VaiOnline
I sardi.
01 ottobre 2025 alle 00:32

Si ferma la bella corsa di Carboni 

Si ferma nel primo turno del tabellone principale l'avventura di Lorenzo Carboni nell'Atp100 Challenger di Villena. Il 19enne algherese, numero 445 Atp, è stato bravo a superare le qualificazioni del Ferrero Challenger battendo due tennisti spagnoli, prima 6-3, 7-5 John Echeverria (646 Atp), poi 3-6, 6-2, 7-5 Alejandro Manzanera Pertusa (640). Ma all'esordio nel main draw, l'ostacolo per Carboni si è rivelato troppo alto. Infatti, l'algherese ha ceduto il passo per 6-2, 6-1 in poco più di un'ora al britannico Oliver Crawford (184 Atp).

Dessolis avanti
Ottima prova per Barbara e Marcella Dessolis nel tabellone di doppio del terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta di Santa Margherita. Le sorelle nuoresi, tesserate per il Tc Cagliari (fanno parte della squadra che domenica esordirà in A1), hanno regolato 6-3, 6-3 Eleonora Alvisi (tesserata per lo stesso circolo, ma punto di forza della squadra che disputerà l'A2) e Greta Rizzetto, qualificandosi per i quarti di finale, dove sfideranno la coppia numero 4 del torneo, Noemi Basiletti e Gaia Maduzzi, che ha superato il primo turno battendo 6-0, 6-3 Carlotta Bassotti e Angelica Sara. (a.bu.)

