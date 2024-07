Si ferma il traghetto per la Corsica, imprese in allarme 

Nuovo intoppo nei collegamenti tra la Sardegna e la Corsica: ieri mattina il traghetto Bastia del gruppo Moby, che doveva coprire la rotta verso Bonifacio, è rimasto fermo in porto a Santa Teresa Gallura per via di un guasto a un’elica. L’ennesimo disagio per i passeggeri che intendevano raggiungere l’isola francese e ancor più per gli autotrasportatori, che da diverse settimane fanno i conti con frequenti sospensioni del servizio.

Il Moby Bastia infatti aveva di recente sostituito il Giraglia, fermo per manutenzione a Genova, e a sua volta era stato risistemato nei giorni scorsi a seguito dei controlli fatti dell'autorità marittima francese a Bonifacio. In serata, il gruppo Moby ha fatto sapere che il problema è stato superato e quindi oggi il traghetto potrà regolarmente riprendere il mare. Questo però non placa le proteste di chi deve spostarsi tra le due isole per lavoro, in occasioni frequenti. «Prendiamo atto dell’ennesima avaria a un traghetto del gruppo Moby», ha affermato ieri in una nota il segretario di presidio della Fit Cisl Gallura, Tomaso Manconi: «È solo l’ultimo caso, ma ormai siamo di fronte a una costante. Una situazione che inevitabilmente va a colpire i numerosi lavoratori che si recano nella vicina isola, cui si aggiungono gli autotrasportatori che fanno quotidianamente la spola tra le due isole, ormai con costante ansia e rabbia. È necessario un intervento deciso di chi deve vigilare sugli accordi sottoscritti e, al contempo, pretendere un rigoroso rispetto degli stessi. Per questo auspichiamo che chi di dovere si attivi immediatamente per trovare una soluzione e far rispettare gli impegni».

Anche secondo Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, «il danno che i continui guasti delle navi sta portando alle imprese di tutta l'Isola è incalcolabile e non è più accettabile, perché va a incidere negativamente su uno scambio commerciale consolidato e pluriennale». C’è anche il rischio di perdere le commesse delle imprese corse: «A questo punto, chiediamo il forte intervento dell'assessore regionale dei Trasporti e dei consiglieri regionali – conclude Meloni – affinché agli imprenditori, ai turisti e ai cittadini, in ogni giorno dell'anno e nella massima condizione di sicurezza, possa essere garantito di varcare il mare».

