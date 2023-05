Si ferma il processo al trapper 

Stop al processo sull’accoltellamento del sassarese Fabio Piu (14 agosto 2022, spiaggia di Marinella, Olbia) contestato al giovane Elia Di Genova (trapper, 27 anni, meglio noto come Elia 17 Baby). La Corte d’Appello di Sassari ha accolto la richiesta di ricusazione del giudice, predisposta dai penalisti Pietro e Gian Maria Nicotera. L’istanza era stata presentata perché il gip Marco Contu, davanti al quale era iniziato l’abbreviato a carico di Di Genova, aveva negato la revoca della custodia cautelare in carcere con questa motivazione: «Nonostante già condannato per altro reato, non ha esitato a commetterne un altro per motivazioni del tutto futili, circostanze denotanti, nello stesso, una totale mancanza di capacità di autocontrollo e di autodeterminazione». La Corte, però, ha evidenziato un altro tema, ordinando che venga individuato un altro magistrato per il processo. Il gip, secondo i magistrati di Sassari, non può andare oltre nel procedimento perché si è pronunciato sulla misura cautelare e quindi si trova in una situazione di incompatibilità. I difensori di Di Genova, Pietro e Gian Maria Nicotera dichiarano: «Questa decisione ha una valenza diretta a riportare i fatti nella giusta dimensione, per affrontare un processo privi di pregiudizi e imparziale». Il cantante romano continua a dirsi innocente: «Non ho accoltellato Fabio Piu, non c’entro niente con questa storia». Piu è stato colpito alla schiena, la lama ha raggiunto la colonna vertebrale, lesionando il midollo. Il giovane sassarese, 33 anni, si muove su una sedia a rotelle. L’avvocato Jacopo Merlini, in una memoria, ha parlato dell’altissimo rischio di conseguenze permanenti delle lesioni. (a. b.)

