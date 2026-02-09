Si ferma all’Olimpico la corsa del Cagliari 

Roma 2

Cagliari 0

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante (39' st El Aynaoui), Pisilli, Wesley; Soulé (39' st Venturino), Pellegrini (12' st Zaragoza); Malen (39' st Arena). In panchina Żelezny, Gollini, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Ziółkowski. Allenatore Gasperini.

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zé Pedro (42' st Zappa), Dossena, Rodríguez; Palestra, Adopo, Gaetano (42' st Trepy), Mazzitelli (14' st Sulemana), Obert; Kılıçsoy (28' st Pavoletti), Esposito (28' st Idrissi). In panchina Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracín, Liteta, Mendy. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Rete : nel primo tempo 25' Malen, nella ripresa 20' Malen.

Note : ammoniti Dossena, Palestra, Mancini, Gaetano, Zaragoza, Idrissi. Angoli 7-1. Recupero 1' pt-4' st.

Semaforo (giallo)rosso. Il Cagliari tira il freno a mano e spegne il motore, almeno per una sera. Dopo le vittorie su Juventus, Fiorentina e Verona, si ferma, dunque, all’Olimpico contro la Roma la corsa della squadra di Pisacane, sconfitta per 2-0 e in deficit non solo fisicamente e tecnicamente. Paga forse il dispendio di energie mentali delle ultime settimane, oltre allo strapotere qualitativo dell’avversario, certe assenze e gli episodi. L’approccio è buono, bello solido, compatto, e per nulla rinunciatario, tra l’altro. L’illusione di poter reggere il confronto anche sul piano tecnico dura giusto un tempo, però. E una volta rotto l’equilibrio, non c’è più partita. Inutile anche il tentativo di salvare almeno la faccia nel finale. Malen fissa i paletti della serata con la prima doppietta in Serie A , tra primo e secondo tempo, e riporta la Lupa in zona Champions, a braccetto con la Juventus.

L’esordio di Dossena

Squadra che vince, rivince e rivince ancora si cambia giocoforza. Rodriguez raccoglie il testimone da Luperto passato alla Cremonese, al posto di Mina (rimasto nell’Isola alle prese col solito problema al ginocchio) c’è, invece, Dossena, in campo undici mesi dopo l’infortunio. I restanti nove sono gli stessi che hanno rotto il ghiaccio nel trittico magico. Rossoblù ai nastri di partenza, pertanto, con Caprile tra i pali, il terzetto Zé Pedro-Dossena-Rodriguez in difesa, Adopo e il romano Mazzitelli ai fianchi del regista Gaetano, Palestra e Obert larghi sulle fasce, la coppia Esposito-Kiliçsoy in attacco. Dal 3-5-2 scelto per l’occasione da Pisacane al tradizionale 3-4-2-1 utilizzato quest’anno da Gasperini per la Roma, a sua volta al via con Svilar, Mancini, N’Dicka, Ghilardi, Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulé, Pellegrini e Malen.

Il “cucchiaio” di Malen

Roma da subito all’arrembaggio. Il primo vero tiro in porta arriva, però, al 22’, ed è facile preda di Caprile che rischia grosso, invece, su un retropassaggio di Rodriguez respingendo la palla sulla linea. Tre minuti dopo, il vantaggio giallorosso lo firma il giocatore più ispirato, Malen, che sull’imbucata di Mancini brucia sul tempo Dossena poi il portiere con un delizioso “cucchiaio” (proprio sotto gli occhi di Totti, che se la ride in tribuna). Ancora l’olandese sfiora il raddoppio di testa (fuori per un soffio). Ancora di testa, stavolta con Ghilardi (di poco a lato).

Doppietta olandese

Al rientro dall’intervallo non muta il copione del match, per quanto la Roma fatichi a sfondare il muro. Zaragoza (all’esordio) per Pellegrini il primo cambio di Gasperini, Sulemana per Mazzitelli la risposta di Pisacane. E al 20’ arriva il raddoppio. Incontenibile Çelik, sul cross il più lesto di tutti è Malen che elude il recupero in scivolata di Dossena e Zé Pedro e firma così la doppietta. Partita chiusa. Caprile respinge il tentativo di Zaragoza, quindi gli ingressi di Pavoletti e Idrissi, e ancora quelli di Zappa e Trepy. Dentro tra i padroni di casa, invece, Venturino, Arena ed El Aynaoui. La staffilata di Sulemana ad accarezzare l’incrocio è l’ultimo acuto della serata. La Roma rivede l’Europa, il Cagliari già pensa al Lecce.

