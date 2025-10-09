Si ferma ai Bootcamp il grande sogno di Vincenzo Tocco 

Niente da fare per The Vice e il suo carismatico frontman Vincenzo Tocco di Samatzai. Non basta il balletto apotropaico che invoca il potere dell’unanimità: la band non supera lo scoglio dei secondi Bootcamp di X Factor e non andrà a rinfoltire la nutrita schiera dei sardi passati alle Last Call, l’ultima fase prima dei Live in onda dal 23 ottobre. Gruppo che conta il sinnaese eroCaddeo, il batterista di Arborea Mattia Pilloni con i Plastic Haze e l’ivoriana-cagliaritana Sakina Sanogoh.

Troppo brutale il meccanismo introdotto quest’anno, ossia l’obbligo dei quattro sì dei giudici. Che con i The Vice, ahimé, diventano quattro no. L’altra volta piacquero con “Let’s Dance” di David Bowie, ieri sera hanno chiuso la lunga puntata con “Ballo, ballo” di Raffaella Carrà. Giacca multicolor e ciuffo alla Elvis, Tocco, pianista e compositore, assieme ai quattro colleghi ha elargito comunque brillantezza e simpatia: tutti in piedi all’arena e anche i giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani si sono scatenati. Per poi emettere, però, il fatale verdetto. Ma i The Vice non mollano: evidente sui social che questo inciampo li ha tutt’altro che frenati.

