si ferma a L’Aquila il volo dell’esperia 

N.basket aquilano 75

Esperia cagliari 69

Nuovo B.A. L’Aquila : Bologna ne, Compagnoni, Spasojevic 14, M. Nardecchia ne, Bentivoglio ne, N. Nardecchia 6, Vigori 18, Tuccella 19, Cecchi 14, Ferretti 4. Allenatore Barilla

Confelici Carni Cagliari : Manca, Cabriolu 8, D’Elia ne, Giordano 33, Villani ne, Thiam 6, Picciau 7, Locci 2, Maresca 8, Corsi ne, Pili, Sanna 5. Allenatore Manca

Parziali : 23-18; 35-33; 49-42

Dopo quasi due mesi di vittorie, la Confelici riassapora l’amaro della sconfitta. A L’Aquila, i granata restano imbrigliati nella difesa a zona proposta dai padroni di casa per tutti i 40 minuti (circostanza più comune nelle “minors” che in un torneo nazionale) e vedono concludersi una striscia di 8 successi consecutivi (75-69 il finale).

Ai cagliaritani, privi di Potì, stavolta non sono bastate le 8 triple di Giordano, autore del suo massimo stagionale con 33 punti.

Il terzo ko in stagione costa inoltre l’aggancio in vetta da parte della Carver, vittoriosa contro Vasto. La chance di riscatto, però, non tarderà ad arrivare: già mercoledì gli esperini voleranno a Viterbo per affrontare la Stella Azzurra in uno scontro diretto che potrebbe restituire il primato solitario.

La gara inizia male per la Confelici, vittima di un break iniziale di 11-4. La difesa a zona schierata da Barilla rende gli attacchi macchinosi e legati alle fortune (alterne) del tiro da tre punti: l’Esperia fatica poi cresce alla distanza grazie a Giordano, che con 3 canestri dai 6,75 m permette ai suoi di tornare in scia e di restarci fino alla pausa lunga.

Al rientro in campo Locci pareggia i conti, ma il sorpasso non arriva. L’Aquila tiene sempre la testa avanti ma non la chiude (+11 all’inizio dell’ultimo quarto), allora Giordano si carica la squadra sulle spalle e riapre tutto a suon di triple. L’ultimo acuto non arriva e L’Aquila può festeggiare.



