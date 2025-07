Si ferisce alla mano mentre lavora con lo smeriglio in cortile 

Una corsa disperata verso l’ospedale Brotzu di Cagliari nel tentativo di salvare la mano ferita dallo smeriglio. Si è conclusa così, a bordo dell’ambulanza dei volontari di Calasetta, la giornata di Mauro Mora, cinquantenne originario di Calasetta da anni residente fuori dall’Isola, che era rientrato per trascorrere le vacanze nella sua villetta alla periferia del paese. L’uomo è rimasto gravemente ferito alla mano mentre con l’apparecchio meccanico stava tagliando la legna nel cortile della sua abitazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18,30 di ieri, a dare l’allarme sono stati i familiari accorsi immediatamente a causa delle grida dell’uomo. Sul posto è intervenuto il personale dell’associazione Volontari Soccorso Calasetta – in servizio per il 118 – che dopo aver prestato le prime cure a Mauro Mora lo ha accompagnato in codice rosso all’ospedale di Cagliari dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento per riattaccare il dito tagliato dallo smeriglio. Viste le modalità dell’incidente, è stata la centrale operativa ad allertare il reparto di Chirurgia della mano dell’ospedale cagliaritano per garantire la priorità al ferito.

