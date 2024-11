Si ferisce al volto un 50enne di Laconi 

È stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Cagliari un 50enne di Laconi rimasto coinvolto in un incidente di caccia. L’uomo ha riportato ferite al volto ed è stato ricoverato in codice rosso.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione e della Compagnia di Isili, il 50enne era da solo a caccia quando è successo l’incidente. Non è chiaro se sia inciampato o abbia perso l’equilibrio cadendo, di certo dal proprio fucile è partito un colpo che lo ha raggiunto al volto. È stato lui stesso ad allertare i soccorsi, sulla statale 442 è stato raggiunto dagli operatori del 118 che a bordo di una medicalizzata gli hanno prestato le prime cure. Poi il trasferimento in elicottero, in codice rosso, all’ospedale dove il 50enne è stato ricoverato in condizioni critiche. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente di caccia. ( v.p. )

