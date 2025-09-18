Si ferisce al collo: salvato 

Stava facendo lavori di bricolage in una casa a valle del paese. La smerigliatrice gli è sfuggita e gli ha tagliato il collo. Emanuele Sagheddu, 27 anni, di Arzana, ha rischiato di essere decapitato. Il personale sanitario dell’ospedale di Lanusei gli ha salvato la vita con un intervento chirurgico nella tarda serata di mercoledì. Il giovane è stato estubato ieri mattina e le sue condizioni sono stabili. È ricoverato nel reparto di Rianimazione del Nostra Signora della Mercede ma è fuori pericolo, dopo una giornata estenuante vissuta con il fiato sospeso. Provvidenziale si è rivelata la rapidità delle operazioni di soccorso, con un equipaggio del 118 arrivato in pochi istanti sul luogo dell’incidente e la professionalità dei medici che si sono presi cura del ragazzo, dal pronto soccorso alla sala operatoria, dove è intervenuta con successo l’équipe di Gian Pietro Gusai.

L’incidente

Mercoledì scorso, Emanuele Sagheddu era impegnato in un lavoro di manutenzione. Si trovava in una casa che insiste nella parte bassa del paese. Un intervento con la smerigliatrice, come tante altre volte gli era capitato in precedenza in occasione di lavoretti di bricolage. Ma due giorni fa, mentre il giovane artigiano stava probabilmente riparando una tubatura, è successo l’episodio del tutto inaspettato. All’improvviso, Sagheddu avrebbe perso il controllo dell’utensile e in un attimo il disco gli è piombato addosso, provocandogli una profonda lesione e tagli al collo. Le sue condizioni sono apparse critiche e chi era con lui ha provveduto ad allertare il 118, la cui centrale operativa di Sassari ha inviato sul posto un’ambulanza. Quello dell’equipaggio è stato un intervento fulmineo, giusto per prestare le prime cure prima del trasferimento al Pronto soccorso. Dopo un fugace controllo, per il paziente, che aveva perso molto sangue, si sono aperte le porte della sala operatoria.

Intervento decisivo

È stata una corsa contro il tempo. Emanuele Sagheddu è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che ha avuto un epilogo positivo. I medici di Chirurgia e Rianimazione gli hanno salvato la vita. Il ragazzo è stato intubato e tenuto in terapia intensiva per alcune ore. Fino a ieri mattina, quando è stata sospesa la ventilazione meccanica visto il miglioramento delle condizioni. Se la caverà in alcune settimane.

