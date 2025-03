Sì europeo al “ReArm” e Putin provoca Macron 

Bruxelles. I 27 capi di stato e di governo dell'Ue al vertice straordinario sulla difesa dicono sì al piano “ReArm” della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Mancano i testi legislativi, arriveranno presto. E gira insistente la voce di un vertice per la pace a Riad, in Arabia Saudita, martedì prossimo, tra Stati Uniti e Ucraina. Trump glissa: «Non posso dirlo».

Il Consiglio europeo

«L'Europa affronta un pericolo chiaro, dobbiamo essere in grado di proteggerci», ha scandito la tedesca accanto a Zelensky e al presidente del Consiglio, Antonio Costa, a Bruxelles. «Sentiamo la vostra vicinanza», ha ribattuto il leader ucraino. Il senso del summit - la prima pagina del libro della difesa comune europea - è riaffermare il sostegno all’Ucraina e riprendere il cammino strettissimo verso una pace giusta. Le discussioni, a tratti segretissime, hanno toccato tutte le opzioni: rafforzare l'Ucraina con nuovi aiuti militari (almeno 30 miliardi per il 2025), esplorare le dinamiche della possibile coalizione dei volenterosi per il dopoguerra, coinvolgere Kiev nel piano di riarmo europeo aprendole la via degli appalti congiunti incentivati dal nuovo fondo da 150 miliardi.

L’incontro per la pace

Intanto Zelensky tiene aperto il canale essenziale con Washington annunciando, al vertice Ue, che le squadre ucraina e americana «hanno ripreso a lavorare» auspicando per la prossima settimana un «incontro significativo». Secondo Fox News, potrebbe forse martedì prossimo in Arabia Saudita. «Rubio, Witkoff, Waltz vanno a Riad per incontrare gli ucraini, tra cui Yermak», braccio destro di Zelensky, ha scritto Jacqui Heinrich su X. Se il teatro dell’incontro non sarà Riad, potrebbe essere Gedda: l’importante è un cessate il fuoco iniziale e poi si farà una cornice per un accordo di pace, aggiunge Witkoff. L'inviato per il Medio Oriente, che gioca un ruolo chiave anche nei negoziati di pace ucraini, si è detto inoltre «soddisfatto» per le scuse di Zelensky al presidente Trump dopo il drammatico scontro di venerdì scorso nello Studio Ovale.

La frenata di Orban

Tornano all’Ue, per la difesa comune sono tutti d'accordo, compreso il premier ungherese Viktor Orban, che invece si oppone alle conclusioni dedicate all'Ucraina, in cui si batte il tasto sul sostegno rinnovato e si enunciano principi cardine per la pace: per esempio che «qualsiasi accordo deve essere accompagnato da garanzie di sicurezza solide e credibili». Orban non ha voluto sentire ragioni. L'escamotage allora è stata la dichiarazione del presidente Costa controfirmata dai 26. Nella pratica cambia poco, ,la prassi ora potrebbe estendersi ad altre iniziative. «Non abbiamo più tempo. È sempre più difficile superare il blocco di Budapest, ecco perché nella mia proposta è possibile formare una coalizione in modo che un Paese non fermi gli altri», dice l'Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas. «Puntiamo all'unità, ma se non c'è l'Ungheria parla per sé».

Il monito di Zelensky

Zelensky ammonisce: entro cinque anni Mosca potrà schierare «300 brigate», ovvero dai 900mila a 1,5 milioni di soldati. I francesi chiariscono che la “Coalition of the willing” è aperta a tutti. Per chiedere la copertura Usa, prima gli europei devono capire che cosa offrire. L'eco della proposta di Emmanuel Macron di aprire un dibattito sulla condivisione dello scudo atomico francese ha fatto irruzione nei corridoi: il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ribadito la sua lealtà all'ombrello Nato, dunque Usa, mentre per il polacco Donald Tusk «sarà presa in considerazione».

Il “ReArm Europe”

Al di là dei dettagli (già si sa che la possibilità di usare per la difesa i fondi di coesione non spesi, circa 350 miliardi, sarà deciso da ogni singola capitale), i 27 chiederanno alla Commissione di fare più di quanto proposto. Berlino ha ottenuto l’esplorazione «ulteriori misure» nel rispetto della «sostenibilità del debito», per «facilitare una spesa significativa per la difesa a livello nazionale in tutti gli Stati membri». Persino riaprendo il Patto di stabilità per avere margini maggiori, come piacerebbe anche all'Italia. Potrebbero arrivare degli Eurobond.

Le minacce dello “zar”

Vladimir Putin intanto accusa Emmanuel Macron di voler «tornare ai tempi di Napoleone», ricordandogli «come è finita» l'invasione della Russia: con la disfatta dei francesi e Parigi occupata dai russi. È la risposta del capo del Cremlino al discorso televisivo con cui l'inquilino dell'Eliseo ha candidato la Francia a sostituirsi agli Usa nella difesa di tutta l'Europa, proteggendola con il suo ombrello nucleare da quelle che ha presentato come le minacce di Mosca. «Tutti gli errori dei nostri nemici sono cominciati da qui, sottovalutare il carattere del popolo russo», ha detto Putin.

La Russia contro Macron

Le dichiarazioni di Putin sono state diffuse dopo un fuoco di sbarramento contro Macron. Fin dalla mattina la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha definito il presidente francese un «Ole-Lukoye atomico»: un riferimento a una fiaba di Andersen. Poi il portavoce di Putin, Dmitry Peskov: «Macron vuole la continuazione della guerra». Rilancia il ministro degli Esteri, Lavrov, che paragona il presidente francese anche a Hitler, oltre che a Napoleone, «più sinceri di lui».

