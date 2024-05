Si era rivolta a un esorcista: sparita 

Lanciano. La donna scomparsa da domenica scorsa in Abruzzo, Milena Santirocco - maestra di ballo e di fitness di 54 anni, di Lanciano - si era rivolta a ottobre scorso a un esorcista per chiedere una benedizione per la sua palestra, dopo avere scoperto quello che secondo lei era un maleficio. «Aveva dei problemini nella palestra», ha spiegato ai microfoni della tgr Rai l'esorcista diocesano padre Pius Chittilappilly, convinto che però la scomparsa non c’entri niente con quella vicenda: «Era spaventata perché aveva trovato degli oggetti non belli in quattro angoli della palestra».

Ieri intanto le ricerche si sono spostate nella zona di Casalbordino. Sasntirocco è irrintracciabile da domenica scorsa: dopo avere pranzato con i figli è uscita in auto per una passeggiata a Torino di Sangro e non è più tornata.

