Si è ucciso in campagna l’ex marito killer di Klodiana Vefa 

Castelfiorentino. È finita col suicidio in un boschetto la fuga di Alfred Vefa, il muratore albanese di Castelfiorentino che la sera del 28 settembre ha ucciso la moglie Klodiana in strada con due colpi di pistola, poi è scappato con la sua Golf.

Ieri mattina nella campagna di San Casciano Val di Pesa i carabinieri hanno individuato il corpo accasciato contro una pianta di noce. Accanto c'era la pistola, verosimilmente la stessa con cui aveva sparato per uccidere la moglie. Alfred Vefa, sospettato dell'omicidio e ricercato fino alle frontiere con l'estero, si è fermato a circa 30 km da Castelfiorentino, ha posteggiato su un lato della provinciale Certaldese in un punto isolato vicino a località Ponte Rotto. Poi, scalando il ciglio della strada, ha raggiunto una radura di un piccolo bosco di noci dove si è sparato.

Era scappato lasciando documenti personali e soldi in casa, non poteva andare troppo lontano. Intorno alle 4 di sabato, ancora col buio, la Golf grigia è stata notata da un automobilista che l'ha segnalata all'Arma dei carabinieri. Due pattuglie sono andate sul posto e hanno iniziato le ricerche che nel giro di un paio di ore hanno fatto ritrovare il cadavere. Il femminicidio di Klodiana, 37 anni, ha avuto un'evoluzione in un nuovo drammatico caso di omicidio-suicidio maturato all'interno di una coppia deteriorata nei rapporti.

Le indagini proseguono sul fronte dei maltrattamenti e delle violenze familiari. Ma non ci sono denunce della donna né di altri contro l'uomo. Neanche i due figli adolescenti, un maschio di 17 anni e una ragazzina di 14, sentiti dal pm avrebbero dato riscontro a queste ipotesi. C'erano, invece, forti tensioni nella coppia che continuava a vivere sotto lo stesso tetto, da separati in casa sia per i figli, sia per una difesa economica. Tensioni continue.

RIPRODUZIONE RISERVATA