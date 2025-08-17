Si è spento sabato Terence Stamp, bello e dannato 

Se ne è andato sabato con il massimo riserbo e lasciando che i familiari ne dessero comunicazione alle agenzie di stampa Terence Stamp, un tempo icona del fascino e della bellezza un po’ misteriosa e un po’ gelida. In lui viveva tutto il fascino di una generazione che all'inizio degli anni ’60 del Novecento sognava di cambiare il mondo.

Cresciuto in una famiglia della piccola borghesia londinese (il padre era marinaio), formato alla legge della strada tra mille mestieri e poca voglia di studiare, il giovane Terence (nato il 22 luglio del 1938) scopre la sua vocazione dopo un breve passaggio all'Accademia d'arte drammatica nel film di Peter Ustinov “Billy Bud” dal romanzo di Melville. Siamo nel 1962 e subito conquista una nomination all’Oscar. Da lì in avanti per oltre un decennio, grazie agli occhi cerulei e una bellezza aristocratica, sarà l'idolo delle donne e dei paparazzi: fuori dal set seduce Julie Christie e poi fa coppia fissa con la super-modella Jean Shrimpton; ma che abbia vero talento come attore è altrettanto indiscusso. Lo sanno William Wyler (Stamp è il protagonista di “Il collezionista”), Joseph Losey (che ne fa un indimenticabile spia in coppia con Monica Vitti in “Modesty Blaise”), John Schlesinger (“Via dalla pazza folla”). Se il suo migliore amico è Michael Caine il suo rivale sul set è David Hemmings.

