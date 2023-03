Si è spento Nino Nonnis, cantore popolare 

Le sue radici erano a Sindia, ma la sua anima era profondamente cagliaritana per la sua conoscenza di personaggi, situazioni e intrecci della Città del sole. La morte (ieri a Selargius) di Nino Nonnis, all’età di 76 anni, lascia un grande rimpianto nei tanti che lo hanno conosciuto. Per la simpatia innata, l’ironia, la capacità di suscitare il sorriso. Rimpianto e nostalgia per i momenti pubblici e privati arricchiti dalla sua verve. Scrittore, autore teatrale, attore, uomo colto aperto al dialogo e al confronto. Nella sua vita ha coltivato tanti interessi, tra disincanto, ilarità e leggerezza.

Cagliaritanità

Nelle sue creature letterarie c’è una cagliaritanità vera e genuina. Nel volume “A biliardino non gioca più nessuno” ha raccontato in modo originale giochi antichi molto in voga, in un certo periodo, nella sua città d’adozione. Ha sottratto all’oblio termini altrettanto antichi come cascione o arrembrono . Dal quel libro uno spaccato di un’epoca gloriosa: «Giocavo preferibilmente in porta, buon piazzamento e discreto cascione, il tiro col terzino, un’arma pericolosa, perché ti espone all’arrembrono dell’attaccante, il colpo di rimando, e uno ci rimane sempre male quando le velleità si traducono in smacco. Cioè quando si viene fotografati» . Ho conosciuto uno che arrembronava anche con la mediana, era mancino, e con lui era pericoloso farsi la commissione . La commissione era il lancio iniziale della pallina al centro, fatto però in maniera tale che, dandogli un piccolo effetto o un po’ di angolazione, cercando di non farla troppo sporca, la facevi venire verso la tua mediana. Ciò era fonte di discussioni interminabili, recriminazioni, e spesso si arrivava a considerarla un lancio del tutto normale».

I libri

In un’intervista su L’Unione Sarda, ha detto che «Cagliari ha l’umorismo della città di mare dove ci si interseca, ci si incrocia, ci si scambia al volo una battuta che dev’essere efficace, pungente, immediata. Il sindiese è più di testa, la stoccata la fa arrivare alla fine di un giro dialettico complesso … ecco, non voglio dire che siamo allo humor ebraico, ma di certo è un ridere più cerebrale». Ha scritto “Grazia a Maria”, “Le puoi leggere anche in tram”, “Racconti non di solo sesso”, “Una donna tutta d’un pezzo”, “La vita altrove”. I suoi racconti sono nelle pagine di “NeroCagliari” e “Cartas De Logu”. Non si può dimenticare “Hanno ucciso il bar Ragno”, divertissement sulle abitudini dei cagliaritani del quartiere di San Benedetto: uno sguardo ironico e nostalgico rivolto alla vita di un rione e di una via, la via Manzoni, dove si trovava, appunto, il Bar Ragno, luogo di incontro di personaggi di diversa estrazione sociale che si ritrovavano per scambiarsi scherzi e facezie e dedicarsi al gioco delle carte.