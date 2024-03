Si è spento l’ex sindaco Leonardo Tronci 

Democristiano fin da giovanissimo, è stato sindaco di Ortacesus, suo paese d’origine, per due consiliature: è morto all’età di 96 anni Leonardo Tronci, tra i pionieri della politica in Trexenta. Da diversi anni però era residente a Cagliari, dove, ieri mattina, si sono celebrati i suoi funerali nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano. Ha raggiunto l’amata moglie Lalla, accompagnato nel suo ultimo viaggio terreno dai figli Mabi, Pierpaolo ed Emanuela. Tronci era anche il papà di Simona, la giovane morta nell’1984 a 24 anni per la quale si è chiuso la fase diocesana del processo di beatificazione aperto nel 2003 dall’allora arcivescovo Ottorino Pietro Alberti. «Leonardo era un uomo d’altri tempi, una persona schietta e sincera», ricorda Adalberto Sanna, ex sindaco di Senorbì, fin da giovanissimo suo compagno di partito nella Democrazia Cristiana della Trexenta. Insieme hanno condiviso alcuni importanti progetti politici nel periodo di maggior contrapposizione tra Dc e Partiti socialista e comunista. «Siamo stati tra i pionieri delle primarie, strumento elettorale per la scelta di candidati interni a un partito o a una coalizione», conclude Sanna. (sev. sir.)

