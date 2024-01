Si è spento l’amato pittore Paolo Laconi 

Una passione per la pittura e il disegno nata fin da quando era giovanissimo, che lo ha poi portato a essere conosciuto e apprezzato non solo in Sardegna. È scomparso nella tarda serata di mercoledì a 67 anni l'artista cagliaritano Paolo Laconi, le cui opere lo hanno reso riconoscibilissimo per il suo stile ispirato ai Mamuthones di Mamoiada. Una caratteristica, quella delle forme spigolose, che non era certo l’unico tratto distintivo: basta guardare uno dei suoi innumerevoli e celebrati dipinti per rendersi conto della brillantezza nella scelta dei colori, sempre molto vivaci e impattanti. Aveva continuato a dare forma alle sue opere fino a poco tempo fa, nonostante fosse malato da tempo, mettendo la Sardegna (salvo rarissime e volute eccezioni) come contesto principale delle proprie creazioni, così come la città di Cagliari. Domani alle 11 i funerali, al cimitero di San Michele.

Il percorso

Originario del quartiere di Stampace, Laconi il prossimo 8 febbraio avrebbe compiuto 68 anni e da oltre un quarto di secolo era rimasto illuminato dai Mamuthones. «Durante una visita a Mamoiada li osservai per la prima volta e le loro maschere con la cadenza del loro passo mi hanno stregato: da allora ho deciso di riprodurre i loro tratti somatici nei personaggi che sarei andato a creare», aveva detto due anni fa in un'intervista rilasciata per l'Unione Sarda. Un tratto distintivo, chiamato surrealismo etnico e rigorosamente sardo, che dalla metà degli anni Novanta lo ha reso ancor più celebre dopo che - da autodidatta - aveva cominciato per un decennio come acquarellista, seguendo la corrente realista e dando vita a numerosi paesaggi della Sardegna e di Cagliari. Ossia dei luoghi dove ha passato tutta la sua vita.

Il ricordo

Per oltre vent'anni Paolo Laconi ha avuto il suo studio d'arte in pieno centro a Cagliari, in piazza Michelangelo 18 nel quartiere San Benedetto, un laboratorio nel quale le idee scorrevano senza sosta e dove, oltre a esporre e vendere, creava i suoi dipinti: fra le sue realizzazioni, solo per citarne alcune, il miliziano durante la festa di Sant'Efisio, un'esultanza del Cagliari dove si riconoscono Conti, Cossu e Agostini, un aereo in partenza con la Sella del Diavolo sullo sfondo. Una produzione foltissima, che lo ha portato a esporre e avere riconoscimenti anche fuori dall'Isola (e dall'Italia, con una mostra a Londra). «Ti immagino già all'opera con i tuoi pennelli nella tua nuova dimensione», il saluto del collega Sandro Serra della galleria d’arte Spazio ’61, uno dei tanti che per anni hanno condiviso con Laconi l’amore per l’arte e non solo.

RIPRODUZIONE RISERVATA