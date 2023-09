Si è spento l’amato attore Carlo Valle 

Occhi azzurri, capelli biondi ormai imbiancati, voce simpatica e un pizzico di follia. Carlo Valle era anche attore drammatico ma il meglio lo dava nel comico, soprattutto a teatro, fossero spettacoli per bambini, corsi per studenti o commedie di autori celebri. Milanese di nascita, ma sassarese ormai da decenni, Carlo Valle è morto ieri mattina, aveva 62 anni. Ha avuto un malore, ha chiamato il 118 ed è riuscito ad aprire la porta ai soccorritori che però non hanno potuto salvarlo.

Sassari e la Sardegna perdono un volto e una voce conosciutissime. Basti citare “Aspirina”, programma satirico: era uno dei doppiatori in sassarese di film celebri con battute divertentissime. Un cult. O il più recente “Abburottu” programma in sassarese su Rai Radio1 condotto e scritto insieme a Daniele Monachella, col quale ha recitato pure in “Era l'allodola?” spettacolo finalista al Roma Comic Off del 2018. Diplomato come dirigente di comunità, è stato artista poliedrico. Una carriera iniziata nel 1982 in Lussemburgo con la Compagnia Gruppo Amici del Teatro. Da allora oltre duemila spettacoli, forse anche tremila dove ha interpretato testi di Scarpetta, De Filippo, Checov, Shakespeare, Ruzante, Alighieri, Stravinskij, Goldoni, Lussu, Dickens. Ha lavorato non solo con i registi sardi Giampiero Cubeddu, Leonardo Sole, Sante Maurizi, Gianfranco Cabiddu e Benito Urgu, ma anche con Malakij Bogdanov, Gianfranco Mari e Michele Mirabella. Ha collaborato con tante compagnie di teatro sarde, soprattutto in progetti per le scuole e per il teatro dedicato ai bambini.

RIPRODUZIONE RISERVATA