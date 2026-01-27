Si è spento il paziente  lasciato sul pavimento nel reparto senza letti 

Ancona. Franco A. non ha fatto in tempo a vedere l’esito delle verifiche interne disposte dall’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona. Non saprà che cosa non ha funzionato al pronto soccorso di Senigallia (Ancona), dove era stato costretto a sdraiarsi sul pavimento per mancanza di letti e barelle. Il 60enne è morto in casa sua lunedì scorso, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni già precarie. Aveva dovuto affrontare un tumore al colon, che si era ripresentato dopo una prima operazione. Per il gonfiore, le difficoltà nella minzione e quei dolori che non gli permettevano di stare seduto, era andato in ospedale due settimane fa. Lunedì 12 era entrato al pronto soccorso di Senigallia, con un codice arancione. Visitato una prima volta dopo tre ore, gli era stato applicato il catetere ma era dovuto rimanere su una sedia. Dopo cinque ore la moglie ha chiesto senza successo una barella, una lettiga, qualcosa per far stendere suo marito. Nulla da fare. Un’altra ora di attesa poi la donna ha steso una coperta sul pavimento e ha fatto sdraiare suo marito. Poi gli ha scattato la foto che diventerà virale, suscitando sdegno e solidarietà. Franco, suo malgrado, è divenuto in poco tempo il simbolo delle difficoltà nella sanità pubblica. Dopo otto ore è arrivata finalmente una barella. il direttore generale dell’Ast, Giovanni Stroppa, aveva avviato una verifica e aveva presentato le sue scuse, fermamente respinte dalla moglie del paziente.

