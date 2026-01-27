VaiOnline
Ancona.
28 gennaio 2026 alle 00:29

Si è spento il paziente  lasciato sul pavimento nel reparto senza letti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancona. Franco A. non ha fatto in tempo a vedere l’esito delle verifiche interne disposte dall’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona. Non saprà che cosa non ha funzionato al pronto soccorso di Senigallia (Ancona), dove era stato costretto a sdraiarsi sul pavimento per mancanza di letti e barelle. Il 60enne è morto in casa sua lunedì scorso, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni già precarie. Aveva dovuto affrontare un tumore al colon, che si era ripresentato dopo una prima operazione. Per il gonfiore, le difficoltà nella minzione e quei dolori che non gli permettevano di stare seduto, era andato in ospedale due settimane fa. Lunedì 12 era entrato al pronto soccorso di Senigallia, con un codice arancione. Visitato una prima volta dopo tre ore, gli era stato applicato il catetere ma era dovuto rimanere su una sedia. Dopo cinque ore la moglie ha chiesto senza successo una barella, una lettiga, qualcosa per far stendere suo marito. Nulla da fare. Un’altra ora di attesa poi la donna ha steso una coperta sul pavimento e ha fatto sdraiare suo marito. Poi gli ha scattato la foto che diventerà virale, suscitando sdegno e solidarietà. Franco, suo malgrado, è divenuto in poco tempo il simbolo delle difficoltà nella sanità pubblica. Dopo otto ore è arrivata finalmente una barella. il direttore generale dell’Ast, Giovanni Stroppa, aveva avviato una verifica e aveva presentato le sue scuse, fermamente respinte dalla moglie del paziente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli